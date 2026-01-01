  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد من اللجنة المركزية لـ"فتح" في القاهرة غداً للقاء مسؤولين مصريين ووفد من حماس والفصائل

الأحد 04 أكتوبر 2026 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من اللجنة المركزية لـ"فتح" في القاهرة غداً للقاء مسؤولين مصريين ووفد من حماس والفصائل



رام الله/سما/

قالت مصادر مطلعة في حركة فتح إن وفداً من اللجنة المركزية للحركة من المقرر أن يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم غدٍ الاثنين، لإجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين.

وأضافت المصادر أن الوفد سيعقد أيضاً اجتماعاً ثنائياً مع وفد من حركة حماس وعدد آخر من الفصائل لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن زيارة وفد اللجنة المركزية إلى القاهرة تأتي في إطار التحضيرات الجارية للحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس، والذي لقي استجابة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تحاول اغتيال "رجل غزة الأول".. أنباء عن إصاباته بجراح متوسطة

هجوم على قلب المملكة.. استهداف مطار الرياض وأرامكو يقابله قصف عنيف على صنعاء

تقرير إسرائيلي: حماس لم تنتهِ.. وتستعد لمعركة النفوذ السياسي الفلسطيني

الإعلام العبري : : إخفاق كارثي في حادثة «فلاي دبي».. ونتنياهو منشغل بتوزيع الهدايا

بين شبهات التطرف والعمل في شركات طيران كبرى.. من هو الطيار المتهم بمحاولة إسقاط الطائرة؟

من بينهم سيدتان مسيحيتان.. خوري ينعى شهداء قصف الاحتلال فجرا في مدينة غزة

"المعابر والحدود" تنوه: تمديد ساعات عمل معبر الكرامة بدءا من الغد

الأخبار الرئيسية

ترامب: دمرنا إيران فعلياً.. والقرار المقبل بين "الخيار السهل" و"الخيار الصعب"

بعد 3 سنوات من الحرب.. إسرائيل تكشف حصيلة صادمة: 2347 قتيلاً و87 ألف مصاباً

رغم معارضته التاريخية.. ترامب يدعو الجمهوريين للتصويت المبكر والبريدي لحسم الانتخابات النصفية

إسرائيل تكثف عدوانها : 9 شهداء وعشرات الجرحى خلال 24 ساعة في قطاع غزة

تقرير إسرائيلي: حماس لم تنتهِ.. وتستعد لمعركة النفوذ السياسي الفلسطيني