وفد من اللجنة المركزية لـ"فتح" في القاهرة غداً للقاء مسؤولين مصريين ووفد من حماس والفصائل

رام الله/سما/

قالت مصادر مطلعة في حركة فتح إن وفداً من اللجنة المركزية للحركة من المقرر أن يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم غدٍ الاثنين، لإجراء سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين.

وأضافت المصادر أن الوفد سيعقد أيضاً اجتماعاً ثنائياً مع وفد من حركة حماس وعدد آخر من الفصائل لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن زيارة وفد اللجنة المركزية إلى القاهرة تأتي في إطار التحضيرات الجارية للحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس، والذي لقي استجابة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.