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حادث عملياتي جديد يضرب الجيش الإسرائيلي.. إصابة جنديين خلال مهمة جنوب لبنان

الأحد 04 أكتوبر 2026 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حادث عملياتي جديد يضرب الجيش الإسرائيلي.. إصابة جنديين خلال مهمة جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، صباح الأحد 4 أكتوبر 2026 ، عن إصابة اثنين من طلبة دورة الضباط في "كتيبة جيفن" بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، إثر حادث وقع ليلة السبت خلال عمليات تفتيش عسكرية في بلدة مجدل زون بجنوب لبنان.

ووفقًا للتحقيقات الأولية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، وقع الحادث في حدود الساعة العاشرة مساءً عندما انفجرت قنبلة يدوية أُلقيت في إطار عمليات تمشيط للبحث عن مشتبه بهم، قبل أن تتدحرج بالقرب من الجنديين.

وقررت القيادة الشمالية  فتح تحقيق للوقوف على الملابسات التفصيلية للحادث، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا لتلقي العلاج.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن "كتيبة جيفن" كانت قد أُرسلت مؤخرًا لتعزيز الفرقة 91 المنتشرة في القطاع الشمالي.

وبحسب الإحصاءات المعلنة، يرتفع بهذا الحادث عدد القتلى والوفيات الناجمة عن الحوادث العملياتية في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 159 جنديًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويأتي هذا التطور بعد نحو أسبوعين من حادث عملياتي آخر في شمال قطاع  غزة أسفر عن مقتل اثنين من جنود الاحتياط، هما الرقيب نداف كيلي والرقيب أوفيك معلم.

وأفادت التحقيقات الأولية حينها بأن الجنديين كانا يشغلان طائرتين مسيرتين مسلحتين، وسقطت إحداهما داخل موقع متقدم، لينفجر المقذوف فور اقترابهما منها، ما أدى إلى إصابتهما بجروح قاتلة أُعلنت وفاتهما على إثرها في مستشفى "بارزيلاي" بعسقلان.

وأكدت نتائج التحقيق في حادثة غزة أن سقوط الطائرة المسيرة لم ينجم عن هجمات إلكترونية أو عمليات تشويش، مشيرة إلى أن المهمة كانت معتمدة مسبقًا وأن الطائرة من طراز "بات" المستخدم في المهام الهجومية وإسقاط الذخائر.

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