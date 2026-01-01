بعد 3 سنوات من الحرب.. إسرائيل تكشف حصيلة صادمة: 2347 قتيلاً و87 ألف مصاباً

القدس المحتلة/سما/

كشفت بيانات رسمية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت إلى 2347 قتيلاً، بينهم أكثر من ألف عسكري، إضافة إلى آلاف المصابين والمعاقين جراء الحرب.

وبحسب معطيات نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية ومؤسسة التأمين الوطني، فقد ارتفع عدد القتلى في صفوف القوات الأمنية والعسكرية بمقدار 1318 شخصاً منذ بدء الحرب، بينهم 1153 جندياً، و116 من عناصر الشرطة، و9 من جهاز الأمن العام "الشاباك"، و11 من مصلحة السجون، و5 من طواقم الإطفاء والإنقاذ، إلى جانب 43 من المنسقين الأمنيين وأعضاء فرق الطوارئ.

وأظهرت البيانات أن 1029 مدنياً إسرائيلياً قتلوا جراء الهجمات والضربات الصاروخية، من بينهم 63 طفلاً ومراهقاً دون سن الثامنة عشرة. كما قُتل 778 شخصاً في اليوم الأول للحرب، فيما سُجل مقتل 251 آخرين خلال الفترة اللاحقة.

وفيما يتعلق بملف الأسرى والمحتجزين، أشارت المعطيات إلى إعادة 216 إسرائيلياً من قطاع غزة، بينهم 154 أحياء، من ضمنهم 29 أجنبياً، فيما أُعيدت جثامين 62 آخرين، بينهم 6 أجانب، لدفنهم داخل إسرائيل.

وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية أن أكثر من 7150 شخصاً انضموا إلى دائرة عائلات القتلى منذ بدء الحرب، من بينهم 880 يتيماً وأكثر من 3700 شقيق وشقيقة للضحايا.

من جانبها، أفادت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية بتسجيل 87 ألفاً و286 مصاباً جديداً خلال السنوات الثلاث الماضية، وقعت الغالبية العظمى من إصاباتهم خلال أحداث السابع من أكتوبر، فيما أُصيب آخرون خلال مجريات الحرب.

وأضافت المؤسسة أنها تلقت نحو 43 ألف طلب للاعتراف بالإعاقة الناتجة عن الحرب، تمت المصادقة على قرابة 40 ألفاً منها، موضحة أن الإعاقات المعترف بها توزعت بين 34 ألفاً و878 حالة نفسية، و3171 إصابة جسدية، إضافة إلى 2355 حالة تجمع بين الإعاقات الجسدية والنفسية.