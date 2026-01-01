رغم معارضته التاريخية.. ترامب يدعو الجمهوريين للتصويت المبكر والبريدي لحسم الانتخابات النصفية

واشنطن/وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينبغي على الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم باستخدام "كل وسيلة مناسبة"، وذلك في مقطع فيديو مسجل مسبقا، حث فيه الجمهوريين على التصويت في انتخابات التجديد النصفي، بما في ذلك استخدام طرق كان يعارضها تاريخيا مثل التصويت المبكر والتصويت عبر البريد.

ودعا ترامب أنصاره إلى المشاركة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، مطالباً إياهم بالتعامل مع الاقتراع كما لو أن اسمه مدرج على بطاقات التصويت، ومؤكداً أهمية الانتخابات بالنسبة إلى إدارته والحزب الجمهوري.

وقال ترامب في الفيديو الذي نُشر، صباح السبت، على حسابه في منصته "تروث سوشيال": "إذا كانت ولايتكم تتيح التصويت المبكر، فلا تنتظروا. اخرجوا وصوتوا. صوتوا مبكراً، أو صوتوا عبر البريد، أو صوتوا شخصياً في يوم الانتخابات".

وتعتبر رسالة ترامب جديرة بالملاحظة لأنه ظل ينتقد التصويت عبر البريد لسنوات، وسعى إلى تقييده منذ بداية ولايته الثانية، على الرغم من أن المحاكم أعاقت العديد من تلك الجهود.

وقال ترامب، في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس" يوم السبت، إن انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 باتت على الأبواب، داعياً "كل وطني" في الولايات المتحدة إلى الخروج والتصويت.

وأضاف الرئيس الأميركي: "هذه واحدة من أهم الانتخابات في حياتنا.. صوّتوا مبكراً، أو عبر البريد، أو حضورياً يوم الانتخابات، حتى نتمكن من هزيمة الديمقراطيين من اليسار المتطرف بانتصار كبير للغاية بحيث لا يمكن تزويره".

وتابع: "في هذه الانتخابات، أطلب منكم أن تتظاهروا بأن اسمي مدرج على بطاقة الاقتراع.. ففي كل مرة أكون فيها على بطاقة الاقتراع نحصل على أصوات أكثر بنسبة 45%.. ورغم أن اسمي ليس مدرجاً على البطاقات، أريدكم أن تتخيلوا ذلك، لأن الأمر في غاية الأهمية".

ووصف ترامب الانتخابات المقبلة بأنها "أهم انتخابات تجديد نصفي على الإطلاق"، قائلاً: "لدينا شيوعيون واشتراكيون وأشخاص مريعون يترشحون عن الجانب الآخر، وعلينا أن نفوز".

كما حث أنصاره على إبلاغ الديمقراطيين بأن الجمهوريين "لم ينسوا الكوارث التي تسببوا فيها"، وقال إن الولايات المتحدة "لن تعود إلى الوراء"، ولن تعود، بحسب تعبيره، إلى سياسة الحدود المفتوحة أو الضرائب المرتفعة، كما كرر معارضته لمشاركة الرجال في الرياضات النسائية، مدعياً أن إدارته قدمت "أكبر خفض ضريبي في التاريخ".

وختم ترامب رسالته بتكرار دعوته إلى المشاركة في التصويت، قائلاً إن الولايات المتحدة أصبحت "أعظم من أي وقت مضى"، وإنها ستصبح أفضل.

تعهد بـ5 آلاف دولار

وسبق أن تعهد الرئيس الأميركي بدفع مبلغ قدره 5 آلاف دولار لكل مواطن أميركي بالغ، إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

وقال ترامب، خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في دالاس، في سبتمبر الماضي: "إذا فاز الجمهوريون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركي، كليهما.. فبفضل قوتنا الهائلة ونجاحنا الاقتصادي، سأصرف مبلغاً قدره 5 آلاف دولار لكل مواطن بالغ في الولايات المتحدة الأميركية".

سباقات متقاربة في معاقل جمهورية

وتأتي دعوة ترامب في وقت أظهرت فيه استطلاعات جديدة أجرتها "نيويورك تايمز" وجامعة "سيينا" تقدم الديمقراطيين أو اقترابهم من الجمهوريين في خمس ولايات تُعد معاقل تقليدية للحزب الجمهوري، مع سعي الديمقراطيين إلى انتزاع مقاعد في مجلس الشيوخ.

ووفق نتائج الاستطلاعات، يتقدم الديمقراطيون بين الناخبين المحتملين في سباقي مجلس الشيوخ في تكساس وألاسكا، كما يتقدمون في أوهايو، فيما يحافظ الجمهوريون على تقدم طفيف في أيوا، ويتقارب الطرفان في كانساس.

وأظهر استطلاع تكساس تقدم الديمقراطي جيمس تالاريكو على الجمهوري كين باكستون بفارق 6 نقاط، فيما تقدمت الديمقراطية ماري بيلتولا على الجمهوري دان سوليفان في ألاسكا بفارق 7 نقاط. وفي أوهايو، تقدم الديمقراطي شيرود براون على الجمهوري جون هيوستد بفارق 3 نقاط، بينما تقدم الجمهوريون بفارق نقطة تقريباً في أيوا، وجاء سباق كانساس متقارباً للغاية.

خريطة انتخابية متغيرة

وقالت "نيويورك تايمز" إن تدني شعبية ترامب، وعدم الرضا عن الحرب مع إيران، والاستياء من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، عوامل تعيد تشكيل المنافسة الانتخابية في هذه الولايات.

وأضافت الصحيفة أن نتائج الاستطلاعات تشير إلى وجود عدة مسارات محتملة أمام الديمقراطيين لاستعادة أغلبية مجلس الشيوخ، رغم صعوبة الخريطة الانتخابية التي كانت تميل لصالح الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع 4 مقاعد يشغلها جمهوريون، مع الاحتفاظ بمقاعدهم الحالية في 3 ولايات متأرجحة، لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق الصحيفة.