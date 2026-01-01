مستعمرون يهاجمون طلاب مدرسة في حوارة جنوب نابلس

نابلس /سما/

هاجم مستعمرون، صباح اليوم الأحد، طلاب مدرسة في حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا طلاب مدرسة ذكور حوارة الثانوية، أثناء توجههم إلى مدرستهم، فيما تصدى لهم الطلاب وأهاليهم.

وسبق أن تعرضت المدرسة لاقتحام من قبل المستعمرين مطلع العام الجاري، الذين أزالوا العلم الفلسطيني ووضعوا مكانه علم الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع خط شعارات عنصرية على جدران المدرسة، في اعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تستهدف المدارس والطلبة والكوادر التربوية في مختلف محافظات الضفة الغربية.