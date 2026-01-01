الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً بوجهٍ عام، معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً بوجهٍ عام، معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار، خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الأربعاء المقبل، لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.