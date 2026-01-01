إسرائيل: حذرنا بريطانيا من هجوم دموي كانت إيران تخطط له

القدس المحتلة/سما:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نشرت اليوم ، إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى نظيرتها البريطانية معلومات مسبقة بشأن "هجوم دموي" كان يجري التخطيط له بدعم إيراني ضد قاعدة سلاح الجو البريطاني في فيرفورد.

وأضاف نتنياهو أن الهجوم "تم إحباطه ومنعه"، مشدداً على أن الهجوم، لولا المعلومات الاستخبارية التي قدمتها إسرائيل، "كان على الأرجح سيحدث"، مضيفاً: "لا نعرف عدد المواطنين البريطانيين الذين كنا سنفقدهم".

ووصف نتنياهو بريطانيا بأنها حليفة لإسرائيل، لكنه وجه انتقادات حادة إلى حكومة حزب العمال برئاسة آندي بيرنهام، على خلفية تعاملها مع ملف تبادل المعلومات الاستخبارية، وقال: "هذه ازدواجية يصعب استيعابها".

وأضاف نتنياهو أن الحكومة البريطانية "تساير الإسلاميين وتهدئهم في الوقت الذي يهاجمون فيه إسرائيل، الدولة التي تحارب الإرهابيين والنظام الإرهابي الذي يهاجمها"، متهماً الحكومة البريطانية بأنها "تتبع سياسة استرضاء تجاه أعدائها، بينما تتعامل بعدوانية مع أولئك الذين يدافعون عنهم".

وكشف نتنياهو أنه لم يتحدث ولو مرة واحدة مع نظيره البريطاني منذ توليه منصبه في شهر يوليو/ تموز، متهماً حكومة حزب العمال بأنها "تستسلم لضغوط داخلية تملي عليها موقفها تجاه إسرائيل".

وقال نتنياهو، في معرض حديثه عن ما وصفه بتجاهل بريطانيا للمخاطر التي تواجهها: "أطلق تشرشل على ذلك اسم غفوة الديمقراطيات"، مضيفاً أن الديمقراطيات "تغفو بينما يبدأ أعداؤها بمهاجمتها، إلى أن تسمع قرع جرس الخطر المخيف"، على حد تعبيره.

وأضاف: "في الوقت الحالي، ورغم حدوث كل ذلك، فإنهم لم يستيقظوا بعد".

وعندما سُئل عن طبيعة العلاقات الحالية بين بريطانيا وإسرائيل، قال نتنياهو: "إنها ليست جيدة جداً، أليس كذلك؟ عندما يسايرون أعداءنا المشتركين ويهاجموننا، فهذا في حد ذاته يروي القصة".

وتابع نتنياهو: "نحن نخوض معركة. وأنا أسميها معركة بريطانيا"، مضيفاً: "إنها معركة الحضارة الغربية ضد البرابرة. وهناك الكثير من التضليل والدعاية، ويحاولون تمجيد حماس والإشادة بالإسلاميين الذين قتلوا بريطانيين وأميركيين وإسرائيليين ومواطنين من عشرات الدول الأخرى".

وقال نتنياهو في المقابلة: "لسنا الأشرار. نحن دولة صغيرة جداً تقاتل في قلب الشرق الأوسط، ليس فقط من أجل الدفاع عن أنفسنا، وإنما أيضاً من أجل حماية الدول العربية المعتدلة من السيطرة الإيرانية ووكلائها الذين يصفهم بالقتلة".

السبت، إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى نظيرتها البريطانية معلومات مسبقة بشأن "هجوم دموي" كان يجري التخطيط له بدعم إيراني ضد قاعدة سلاح الجو البريطاني في فيرفورد.

وأضاف نتنياهو أن الهجوم "تم إحباطه ومنعه"، مشدداً على أن الهجوم، لولا المعلومات الاستخبارية التي قدمتها إسرائيل، "كان على الأرجح سيحدث"، مضيفاً: "لا نعرف عدد المواطنين البريطانيين الذين كنا سنفقدهم".

ووصف نتنياهو بريطانيا بأنها حليفة لإسرائيل، لكنه وجه انتقادات حادة إلى حكومة حزب العمال برئاسة آندي بيرنهام، على خلفية تعاملها مع ملف تبادل المعلومات الاستخبارية، وقال: "هذه ازدواجية يصعب استيعابها".

وأضاف نتنياهو أن الحكومة البريطانية "تساير الإسلاميين وتهدئهم في الوقت الذي يهاجمون فيه إسرائيل، الدولة التي تحارب الإرهابيين والنظام الإرهابي الذي يهاجمها"، متهماً الحكومة البريطانية بأنها "تتبع سياسة استرضاء تجاه أعدائها، بينما تتعامل بعدوانية مع أولئك الذين يدافعون عنهم".

وكشف نتنياهو أنه لم يتحدث ولو مرة واحدة مع نظيره البريطاني منذ توليه منصبه في شهر يوليو/ تموز، متهماً حكومة حزب العمال بأنها "تستسلم لضغوط داخلية تملي عليها موقفها تجاه إسرائيل".

وقال نتنياهو، في معرض حديثه عن ما وصفه بتجاهل بريطانيا للمخاطر التي تواجهها: "أطلق تشرشل على ذلك اسم غفوة الديمقراطيات"، مضيفاً أن الديمقراطيات "تغفو بينما يبدأ أعداؤها بمهاجمتها، إلى أن تسمع قرع جرس الخطر المخيف"، على حد تعبيره.

وأضاف: "في الوقت الحالي، ورغم حدوث كل ذلك، فإنهم لم يستيقظوا بعد".

وعندما سُئل عن طبيعة العلاقات الحالية بين بريطانيا وإسرائيل، قال نتنياهو: "إنها ليست جيدة جداً، أليس كذلك؟ عندما يسايرون أعداءنا المشتركين ويهاجموننا، فهذا في حد ذاته يروي القصة".

وتابع نتنياهو: "نحن نخوض معركة. وأنا أسميها معركة بريطانيا"، مضيفاً: "إنها معركة الحضارة الغربية ضد البرابرة. وهناك الكثير من التضليل والدعاية، ويحاولون تمجيد حماس والإشادة بالإسلاميين الذين قتلوا بريطانيين وأميركيين وإسرائيليين ومواطنين من عشرات الدول الأخرى".

وقال نتنياهو في المقابلة: "لسنا الأشرار. نحن دولة صغيرة جداً تقاتل في قلب الشرق الأوسط، ليس فقط من أجل الدفاع عن أنفسنا، وإنما أيضاً من أجل حماية الدول العربية المعتدلة من السيطرة الإيرانية ووكلائها الذين يصفهم بالقتلة".