إسرائيل تكثف عدوانها : 9 شهداء وعشرات الجرحى خلال 24 ساعة في قطاع غزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ362 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن محمد أكرم عنان متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام خلال استهداف طائرات الاحتلال لشقته بالقرب من مستشفى الشفاء وأسفر في حينها عن استشهاد زوجته

وأعلن مشفى الأقصى استشهاد مواطنين متأثرين بحرهما وهما زين الدين حمدان متأثرًا بإصابته بنيران الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة و الشاب محمد طلعت عقل، من مخيم جباليا، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء طلق ناري في الرأس، في منطقة مخيم شاهين بمنطقة أم ضهير في دير البلح نهاية شهر سبتمبر.

وفي وقت سابق استشهد المواطن محمود عليان البزم اثر استهدفه في منطقة دوار عباس كيلاني محيط الشيماء ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

و

اعلن جيش الاحتلال رسميا محاولته اغتيال رئيس حركة حماس بغزة على العامودي وأنه ينتظر معرفة مصيره.

وأسفرت محاولة اغتيال العامودي عن مجزرة فجر السبت بمدينة غزة الليل الماضي راح ضحيتها خمسة مواطنين وعدد من المصابين.

واستهدف الاحتلال الطابق الأرضي نو عمارة الأصالة غرب مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد المواطنين الخمسة وهم اربعة نساء وشاب .

والشهداء هم: ماريا حافظ النجار وابنتها ، ميساء خضر ابو داوود من مسيحيي غزة، ياسمين البوبو، حلوم عبد الناصر البوبو وبلال محمد عودة 21 عاما.

وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جديدة شرقي مدينة غزة.

وأطلق الطيران المروحي النار عدة مرات شرق خان يونس.

الاحصائيات

وأفادت الصحة بغزة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 7 شهداء (بينهم شهيدان متأثرين بإصابتهما، وشهيد جرى انتشال جثمانه)، و20 إصابة.

ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,228، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,188.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغت 1,445، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شهيدًا.

ونوهت المصادر ذاتها، إلى أنه تمت إضافة 181 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 26/09/2026.