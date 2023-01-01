شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي شمال مدينة غزة

غزة /سما/

استشهد مواطن و أصيب، عدد من المواطنين بجروح، مساء يوم السبت، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إن عددا من الإصابات بينها خطيرة وصلت إلى المستشفى، بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين مقابل مدرسة عباد الرحمن بالقرب من مفترق الصاروخ شمال مدينة غزة

وأعلنت مصادر طبية في مستشفيات غزة، عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف للاحتلال على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

كما أعلنت المصادر عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,228 شهيداً، و175,188 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.