انطلاق فعاليات إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى بزيارة أضرحة الشهداء داخل أراضي 48

جت /سما/

انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات زيارة أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى والنصب التذكارية للشهداء، من ضريح الشهيد رامي غرة في قرية جت المثلث داخل أراضي عام 1948.

واندلعت الهبة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، ردا على اقتحام المتطرف أريئيل شارون، لباحات المسجد الأقصى، برفقة مئات الجنود وعناصر شرطة الاحتلال.

وارتقى في حينه 13 شهيدا، هم: رامي غرّة من جت المثلث، وأحمد صيام جبارين من معاوية، ومحمد جبارين، ومصلح أبو جراد من أم الفحم، ووسام يزبك، وإياد لوابنة، وعمر عكاوي من الناصرة، ومحمد خمايسي من كفركنا، ورامز بشناق من كفر مندا، وعماد غنايم، ووليد أبو صالح من سخنين، وعلاء نصار، وأسيل عاصلة من عرابة.

وتتواصل الزيارات في القرى والبلدات الفلسطينية بالداخل التي ارتقى فيها شهداء الهبة في المثلث والناصرة والجليل، على أن تُختتم الفعاليات بالمسيرة القطرية المركزية في مدينة عرابة.

وبعد اختتام المحطة الأولى في جت، واصل المشاركون، وانتقلوا إلى مدينة أم الفحم، حيث زاروا أضرحة الشهداء والنصب التذكارية في المدينة.

ومن أم الفحم، تتواصل زيارة أضرحة الشهداء إلى معاوية، ثم الناصرة، وكفر كنا، وكفر مندا، وسخنين، وصولا إلى عرابة عند الثالثة بعد الظهر.

وتنطلق المسيرة المركزية من أمام المسجد القديم في عرابة، عند الرابعة، وصولًا إلى ساحة المدرسة القريبة من النصب التذكاري للشهداء في المدينة.

وتنظم البرنامج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، إلى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية في القرى والبلدات الفلسطينية.