  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من بينهم سيدتان مسيحيتان.. خوري ينعى شهداء قصف الاحتلال فجرا في مدينة غزة

السبت 03 أكتوبر 2026 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
من بينهم سيدتان مسيحيتان.. خوري ينعى شهداء قصف الاحتلال فجرا في مدينة غزة



رام الله /سما/

نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة الخمسة فجرا، من بينهم السيدتان المسيحيتان ميساء خضر أبو داود "أم ميشيل"، وابنتها ماري حافظ أبو داود "أم فؤاد"، اللتان كانتا تكرّسان وقتهما لخدمة أبناء الرعية والنازحين في الملجأ التابع لكنيسة العائلة المقدسة في غزة، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها أبناء القطاع.

وأكد خوري أن استشهاد ميساء وابنتها ماري يمثل خسارة مؤلمة لأسرتيهما وللكنيسة وأبناء الرعية، ويضاف إلى قافلة شهداء شعبنا في غزة، الذين دفعوا وما زالوا يدفعون ثمنا باهظا جراء الحرب، وما خلفته من قتل ودمار ومعاناة.

وشدد على أن أبناء شعبنا المسيحي في غزة كانوا وما زالوا جزءًا أصيلًا من الشعب الفلسطيني، متمسكين بأرضهم وإيمانهم ووجودهم رغم أقسى الظروف.

a9b47f6d-cf6a-470d-99ad-5644ff57bd8c

الأكثر قراءة اليوم

اليمن نحو فصل أكثر دموية.. اغتيالات ومعارك ضارية وتقدم جديد لـ"أنصار الله"

مجزرة جديدة غرب غزة.. 5 شهداء بينهم 4 نساء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف عمارة الأصالة

باراك يفجر قنبلة سياسية: نتنياهو يجهز لحرب لتأجيل الانتخابات.. ويجب إبعاده عن الحكم إلى الأبد

اعتراف صادم من زعيم المعارضة الإسرائيلية: تأييد قتل الأطفال الفلسطينيين حتى الرضّع ينسف صورة إسرائيل عالميًا

استطلاع "فورين أفيرز": أغلبية فلسطينية جديدة تؤيد حل الدولتين.. وغزة تتمسك بالبقاء وترفض التهجير وتراهن على الإعمار

أي اجرام هذا ..بن غفير يقطع 3 ساعات للتحقيق في وجبة أسير فلسطيني بها حبتين من الزيتون زيادة..

غزة : شهيد وجرحى إثر استهداف منزل عائلة الرملاوي ومحيط المدارس

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تحاول اغتيال "رجل غزة الأول".. غموض يلف مصير القيادي البارز علي العمودي

الإمارات تكشف أخطر تفاصيل حادث «فلاي دبي»: المتهم خطط لإسقاط الطائرة داخل إسرائيل

حملة أميركية واسعة على تمويل «حماس».. عقوبات تطال شبكة أوروبية مثيرة للجدل

وثيقة إسرائيلية تثير العاصفة: مصر والأردن في قائمة "الدول المعادية" وخطط لمواجهة التهديد المحتمل

09a2354f-bd1d-49a3-98ba-c24384a9cc2a

مجزرة جديدة غرب غزة.. 5 شهداء بينهم 4 نساء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف عمارة الأصالة