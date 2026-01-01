من بينهم سيدتان مسيحيتان.. خوري ينعى شهداء قصف الاحتلال فجرا في مدينة غزة

رام الله /سما/

نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة الخمسة فجرا، من بينهم السيدتان المسيحيتان ميساء خضر أبو داود "أم ميشيل"، وابنتها ماري حافظ أبو داود "أم فؤاد"، اللتان كانتا تكرّسان وقتهما لخدمة أبناء الرعية والنازحين في الملجأ التابع لكنيسة العائلة المقدسة في غزة، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها أبناء القطاع.

وأكد خوري أن استشهاد ميساء وابنتها ماري يمثل خسارة مؤلمة لأسرتيهما وللكنيسة وأبناء الرعية، ويضاف إلى قافلة شهداء شعبنا في غزة، الذين دفعوا وما زالوا يدفعون ثمنا باهظا جراء الحرب، وما خلفته من قتل ودمار ومعاناة.

وشدد على أن أبناء شعبنا المسيحي في غزة كانوا وما زالوا جزءًا أصيلًا من الشعب الفلسطيني، متمسكين بأرضهم وإيمانهم ووجودهم رغم أقسى الظروف.