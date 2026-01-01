"المعابر والحدود" تنوه: تمديد ساعات عمل معبر الكرامة بدءا من الغد

اريحا /سما/

نوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود إلى أن تمديد ساعات عمل معبر الكرامة، سيبدأ من يوم غد الأحد.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن ساعات العمل خلال الأسبوع الجاري ستكون وفق المواعيد الموضحة في الجدول المرفق، مؤكدة أن إجراءات تسجيل ودخول المسافرين القادمين ستتم في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين.

واشارت إلى أنه في حال طرأ أي تعديل على ساعات العمل، سيتم الإعلان عنه فورا عبر منصات الهيئة الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة.

ودعت المسافرين إلى متابعة منصاتها الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات، والتقيد بالمواعيد المعلنة.