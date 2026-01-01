بعد إلغاء رحلات "فلاي دبي".. عودة إسرائيليين من الإمارات إلى تل أبيب عبر أديس أبابا

وكالات /سما/

أفاد إسرائيليون عالقون في الإمارات بسبب إلغاء رحلات شركة "فلاي دبي"، بأنهم يعودون إلى تل أبيب عبر رحلات ترانزيت على نفقتهم الخاصة، وتكون غالبًا مرتفعة التكلفة.

وكانت هيئة البث العبرية "كان"، أفادت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، بأن شركات الطيران الإسرائيلية حصلت على إذن من سلطات الطيران الإماراتية لتنفيذ رحلات لإعادة الإسرائيليين العالقين في دبي بسبب إلغاء رحلات "فلاي دبي" عقب الحادث الأخير.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت يوم الجمعة أن شركة "إل عال" ألغت جميع رحلات الإجلاء المقرر تنفيذها في 2 تشرين الأول/أكتوبر لنقل الإسرائيليين من دبي إلى تل أبيب، بسبب عدم الحصول على التصاريح اللازمة. وبحسب هيئة البث، أكدت شركتا "أركيا" و"يسرائير" حصولهما على التصاريح.

وقال نيكولاي، أحد سكان تل أبيب الذي كان في دبي في مهمة عمل، لـ"سبوتنيك"، إنه كان يعتزم في الأصل العودة إلى إسرائيل على متن رحلة لشركة "فلاي دبي".

وأضاف: "لم أشتر تذكرة، وكنت أعتزم القيام بذلك قبيل موعد الرحلة يوم الجمعة أو السبت. وفي النهاية، ألغت فلاي دبي جميع الرحلات، وكانت جميع رحلات أركيا محجوزة بالكامل حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، لذلك اضطررت إلى شراء تذكرة عبر أديس أبابا".

وقال إسرائيليون عالقون في دبي، في حديث لوكالة نوفوستي، إن رحلات العودة البديلة غالبًا ما تكون باهظة التكلفة وطويلة ومرهقة، بسبب اضطرارهم إلى المرور عبر مطارات في دول أخرى.