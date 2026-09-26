الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 74,228 شهيد

غزة /سما/

أعلنت الصحة يوم السبت، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 74,228 شهيد، و جريح منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء (بينهم شهيدان متأثرين بإصابتهما، وشهيد جرى انتشال جثمانه)، و20 إصابة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغت 1,445، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شهيدًا.

ونوهت المصادر ذاتها، إلى أنه تمت إضافة 181 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 26/09/2026.