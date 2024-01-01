بين شبهات التطرف والعمل في شركات طيران كبرى.. من هو الطيار المتهم بمحاولة إسقاط الطائرة؟

وكالات /سما/

كشفت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه مواطن عُماني من أب عُماني وأم سورية، وسبق أن أُثيرت شبهات حول تبنيه أفكاراً متطرفة خلال عمله في شركة الطيران العُمانية.

وذكرت شبكة CNN أن المشتبه به يُدعى همام الحمامي، وقد وُلد في الإمارات العربية المتحدة وقضى جزءاً من حياته هناك، فيما أفادت شبكة ABC بأنه أقر خلال التحقيقات بنيته إسقاط الطائرة داخل إسرائيل. وأشارت التقارير إلى أنه يتعاون مع المحققين في الإمارات، حيث تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، عمل الحمامي لعدة سنوات في شركة الطيران العُمانية قبل مغادرتها عام 2025، ثم انتقل إلى الخطوط الملكية المغربية لفترة قصيرة، قبل انضمامه إلى شركة «فلاي دبي» خلال العام الجاري.

وأفادت تقارير بأن شركة الطيران العُمانية اتخذت إجراءات بحقه عام 2024 بعد العثور على مواد وصفت بأنها متطرفة بحوزته، ما أدى إلى إنهاء عمله كطيار والإبقاء عليه في وظيفة إدارية، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المعلومات قد نُقلت إلى شركات الطيران التي عمل لديها لاحقاً.

كما أشارت التحقيقات إلى وجود منشورات ومقاطع مصورة نُسبت إلى حسابات إلكترونية مرتبطة بالحمامي، تضمنت صوراً ومقاطع لطائرات إسرائيلية ومحتوى ذا طابع ديني متشدد، ما دفع المحققين إلى التدقيق في خلفيته الرقمية وعلاقاته المحتملة.

في المقابل، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع على التحقيق أن السلطات لم تتوصل حتى الآن إلى أي دليل يربط المشتبه به بإيران أو بأي جهة منظمة، مرجحة أنه تصرف بمبادرة فردية، بينما تتواصل التحقيقات الأمنية في الإمارات للكشف عن جميع تفاصيل الواقعة.