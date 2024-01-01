  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بين شبهات التطرف والعمل في شركات طيران كبرى.. من هو الطيار المتهم بمحاولة إسقاط الطائرة؟

السبت 03 أكتوبر 2026 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بين شبهات التطرف والعمل في شركات طيران كبرى.. من هو الطيار المتهم بمحاولة إسقاط الطائرة؟



وكالات /سما/

كشفت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه مواطن عُماني من أب عُماني وأم سورية، وسبق أن أُثيرت شبهات حول تبنيه أفكاراً متطرفة خلال عمله في شركة الطيران العُمانية.

وذكرت شبكة CNN أن المشتبه به يُدعى همام الحمامي، وقد وُلد في الإمارات العربية المتحدة وقضى جزءاً من حياته هناك، فيما أفادت شبكة ABC بأنه أقر خلال التحقيقات بنيته إسقاط الطائرة داخل إسرائيل. وأشارت التقارير إلى أنه يتعاون مع المحققين في الإمارات، حيث تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، عمل الحمامي لعدة سنوات في شركة الطيران العُمانية قبل مغادرتها عام 2025، ثم انتقل إلى الخطوط الملكية المغربية لفترة قصيرة، قبل انضمامه إلى شركة «فلاي دبي» خلال العام الجاري.

وأفادت تقارير بأن شركة الطيران العُمانية اتخذت إجراءات بحقه عام 2024 بعد العثور على مواد وصفت بأنها متطرفة بحوزته، ما أدى إلى إنهاء عمله كطيار والإبقاء عليه في وظيفة إدارية، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المعلومات قد نُقلت إلى شركات الطيران التي عمل لديها لاحقاً.

كما أشارت التحقيقات إلى وجود منشورات ومقاطع مصورة نُسبت إلى حسابات إلكترونية مرتبطة بالحمامي، تضمنت صوراً ومقاطع لطائرات إسرائيلية ومحتوى ذا طابع ديني متشدد، ما دفع المحققين إلى التدقيق في خلفيته الرقمية وعلاقاته المحتملة.

في المقابل، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع على التحقيق أن السلطات لم تتوصل حتى الآن إلى أي دليل يربط المشتبه به بإيران أو بأي جهة منظمة، مرجحة أنه تصرف بمبادرة فردية، بينما تتواصل التحقيقات الأمنية في الإمارات للكشف عن جميع تفاصيل الواقعة.

الأكثر قراءة اليوم

اليمن نحو فصل أكثر دموية.. اغتيالات ومعارك ضارية وتقدم جديد لـ"أنصار الله"

مجزرة جديدة غرب غزة.. 5 شهداء بينهم 4 نساء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف عمارة الأصالة

باراك يفجر قنبلة سياسية: نتنياهو يجهز لحرب لتأجيل الانتخابات.. ويجب إبعاده عن الحكم إلى الأبد

اعتراف صادم من زعيم المعارضة الإسرائيلية: تأييد قتل الأطفال الفلسطينيين حتى الرضّع ينسف صورة إسرائيل عالميًا

استطلاع "فورين أفيرز": أغلبية فلسطينية جديدة تؤيد حل الدولتين.. وغزة تتمسك بالبقاء وترفض التهجير وتراهن على الإعمار

أي اجرام هذا ..بن غفير يقطع 3 ساعات للتحقيق في وجبة أسير فلسطيني بها حبتين من الزيتون زيادة..

غزة : شهيد وجرحى إثر استهداف منزل عائلة الرملاوي ومحيط المدارس

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تحاول اغتيال "رجل غزة الأول".. غموض يلف مصير القيادي البارز علي العمودي

الإمارات تكشف أخطر تفاصيل حادث «فلاي دبي»: المتهم خطط لإسقاط الطائرة داخل إسرائيل

حملة أميركية واسعة على تمويل «حماس».. عقوبات تطال شبكة أوروبية مثيرة للجدل

وثيقة إسرائيلية تثير العاصفة: مصر والأردن في قائمة "الدول المعادية" وخطط لمواجهة التهديد المحتمل

09a2354f-bd1d-49a3-98ba-c24384a9cc2a

مجزرة جديدة غرب غزة.. 5 شهداء بينهم 4 نساء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف عمارة الأصالة