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الأونروا تحذر من نزوح غير مسبوق في الضفة الغربية وأزمة مالية تهدد خدماتها

السبت 03 أكتوبر 2026 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تحذر من نزوح غير مسبوق في الضفة الغربية وأزمة مالية تهدد خدماتها



القدس المحتلة/سما/

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن مستويات النزوح الفلسطيني في الضفة الغربية بلغت مستويات غير مسبوقة منذ عام 1967، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتفاقم الأزمة المالية التي تهدد قدرة الوكالة على مواصلة خدماتها الأساسية.

وقال المفوض العام بالإنابة للأونروا، كريستيان ساوندرز، إن الوكالة تواجه عجزاً متوقعاً في السيولة النقدية يصل إلى نحو 100 مليون دولار خلال عام 2026، مؤكداً الحاجة إلى تمويل إضافي لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين. كما أشار إلى استمرار عمليات النزوح وأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف منشآت الأونروا في القدس الشرقية، بما في ذلك المقر الرئيسي ومركز التدريب المهني والمدارس والمرافق الصحية.

وفي قطاع غزة، أوضح ساوندرز أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة رغم التحسن النسبي الذي أتاحه وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن 94% من السكان يفتقرون إلى مأوى ملائم، فيما يواجه 90% منهم انقطاعات متكررة في الحصول على المياه النظيفة. كما تعيش نحو 98% من الأسر بالقرب من مخاطر بيئية تشمل مياه الصرف الصحي والأنقاض والقوارض.

وأضاف أن أكثر من 10 آلاف موظف من الأونروا يواصلون تقديم المساعدات لنحو 1.7 مليون شخص في قطاع غزة، بينما تدير الوكالة أكثر من 80 مركز إيواء طارئ، وتوفر قرابة 70 ألف استشارة طبية أسبوعياً، فضلاً عن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لأكثر من مليون شخص.

وشدد ساوندرز على أن القدرات التشغيلية والبنية التحتية والخبرة التي تمتلكها الأونروا ستظل عنصراً أساسياً في جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، داعياً الحكومات إلى تقديم دعم مالي وسياسي قوي يمكّن الوكالة من مواصلة تنفيذ ولايتها الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

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