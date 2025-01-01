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قمة كامب ديفيد السرية.. ترامب على أعتاب قرار حاسم قد يشعل المواجهة مع إيران والحوثيين

السبت 03 أكتوبر 2026 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قمة كامب ديفيد السرية.. ترامب على أعتاب قرار حاسم قد يشعل المواجهة مع إيران والحوثيين



واشنطن/سما/

عقد مسؤولون كبار في إدارة ترامب اجتماعاً سرياً في كامب ديفيد ليلة أمس، استمر لعدة ساعات. وخلال الاجتماع، ناقشوا الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس.

يُعتبر هذا الاجتماع، الذي لم تُعلن عنه الإدارة الأمريكية مسبقاً، غير مألوف. ووفقاً للتقرير، فإن آخر اجتماع مماثل عُقد في يونيو/حزيران 2025، قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

ترأس الاجتماع نائب الرئيس جيه. دي. فانس، وحضره وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هاسيغاوا، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

وصرح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس الإخباري بأنه خلال المناقشات، "اتُخذت قرارات، أو على الأقل جرت مناقشات معمقة". وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على التقرير.

ووفقًا لموقع أكسيوس، يدرس ترامب استئناف العمليات العسكرية المكثفة في إيران. وكان الرئيس قد صرّح في اليوم السابق بأنه يجب عليه أن يقرر ما إذا كانت إيران ستوقع الاتفاق، مضيفًا أنه في حال عدم توقيعها، "سينتهي وجود الاتفاق".

في الوقت نفسه، يتعين على ترامب أيضاً البتّ في مسألة تورط الولايات المتحدة في الهجوم الذي تخطط له السعودية ضد الحوثيين في اليمن. وتضغط السعودية على واشنطن لتنفيذ غارات جوية ضد الحوثيين. ووفقاً لمصادر أمريكية، يميل ترامب في هذه المرحلة إلى عدم المشاركة المباشرة في هذه العملية، لكن موقفه قد يتغير.

بينما كان مستشاروه يعقدون اجتماعات في كامب ديفيد، سأل الصحفيون ترامب عن خطوته التالية تجاه إيران. رفض الرئيس الكشف عن خططه، قائلاً: "لو أخبرتكم، لكانت لديكم قصة مثيرة. لكن سترون". ووفقاً له، فإن الوضع "يتطور بشكل جيد" من وجهة نظر الولايات المتحدة، بينما إيران في وضع صعب. في الوقت نفسه، تتواصل الهجمات ضد الحوثيين في اليمن. وأعلن الجيش المحلي عن تنفيذ 71 هجوما في مدينة عدن.

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