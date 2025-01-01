إسرائيل تحاول اغتيال "رجل غزة الأول".. غموض يلف مصير القيادي البارز علي العمودي

غزة /سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية استهداف استثنائية استهدفت القيادي في حركة حماس علي العمودي، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وأحد أبرز الشخصيات القيادية النافذة داخل قطاع غزة، فيما لم تتضح حتى الآن نتائج العملية أو مصيره.

ووفقاً للتقارير المتداولة، فإن العمودي يُنظر إليه خلال الفترة الأخيرة باعتباره من أبرز القيادات التي تولت إدارة شؤون الحركة داخل القطاع، بعد سلسلة الاغتيالات والاستهدافات التي طالت كبار قادة حماس خلال الحرب المستمرة. وتشير تقارير سابقة إلى أنه تولى فعلياً إدارة عدد من الملفات السياسية والتنظيمية في غزة، كما ارتبط اسمه بالدائرة المقربة من القائد السابق للحركة في القطاع يحيى السنوار.

وتأتي محاولة الاغتيال في إطار سياسة إسرائيل القائمة على استهداف القيادات السياسية والعسكرية لحركة حماس، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين. وكانت تقارير إسرائيلية وعربية قد تحدثت في أكثر من مناسبة عن وضع عدد من قادة الحركة على قوائم الاستهداف، سواء داخل قطاع غزة أو خارجه.

ويُعد العمودي من الشخصيات التي برز نفوذها داخل الحركة خلال المرحلة الأخيرة، إذ ذكرت مصادر وتقارير متعددة أنه لعب دوراً محورياً في إدارة البنية التنظيمية للحركة داخل القطاع، كما ارتبط اسمه بجهود إعادة ترتيب هياكل القيادة بعد الخسائر التي تعرضت لها الحركة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي أو من حركة حماس يؤكد تفاصيل العملية أو يكشف نتائجها، فيما لا تزال المعلومات الأولية متضاربة بشأن حجم الخسائر أو ما إذا كان العمودي قد نجا من الاستهداف أم لا.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، فجر السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف الطابق الأرضي من عمارة الأصالة المقابلة لمخبز اليازجي غرب دوار حيدر، في محيط شارع المؤسسات غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية ان شهداء قصف الطابق الأرضي من عمارة الأصالة غربي مدينة غزة؛ وهم

1.ماريا حافظ ميشيل النجار "أبو داوود"/مسيحية

2.والدتها: ميساء خضر ابراهيم ابو داوود

3.دكتورة ياسمين البوبو

4.والدتها السيدة: حلوم البوبو

5.الشاب: بلال خليل عودة