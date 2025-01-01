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الإمارات تكشف أخطر تفاصيل حادث «فلاي دبي»: المتهم خطط لإسقاط الطائرة داخل إسرائيل

السبت 03 أكتوبر 2026 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تكشف أخطر تفاصيل حادث «فلاي دبي»: المتهم خطط لإسقاط الطائرة داخل إسرائيل



ابو ظبي /سما/

أعلن النائب العام الإماراتي أن التحقيقات الجارية في حادثة رحلة «فلاي دبي» كشفت أن مساعد قائد الطائرة الذي يحمل الجنسية العمانية همام إلهامي كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية عبر إسقاط الطائرة داخل إسرائيل، مستهدفاً الرحلة التي كانت تقل ركاباً إسرائيليين.

وأوضح النائب العام أن المتهم اعتدى على قائد الطائرة مستخدماً فأس الطوارئ، قبل أن يحاول السيطرة على أدوات التحكم داخل قمرة القيادة، في محاولة لتنفيذ مخططه.

وأكد أن التحقيقات أظهرت وجود نية مسبقة لدى المشتبه به لتنفيذ ما وصفه بـ«عملية فدائية»، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف جميع الملابسات والصلات المحتملة المرتبطة بالحادث.

وشدد النائب العام الإماراتي على أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف تحديد جميع الأطراف والارتباطات ذات الصلة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

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