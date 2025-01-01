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الأمم المتحدة: نحو 6 ملايين طفل لاجئ خارج المدارس في 2025

السبت 03 أكتوبر 2026 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: نحو 6 ملايين طفل لاجئ خارج المدارس في 2025



نيويورك/سما/

قالت الأمم المتحدة إن نحو 6 ملايين طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم ظلوا خارج المدارس عام 2025، فيما يهدد تقليص التمويل بإبعاد ملايين آخرين عن مقاعد الدراسة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، مساء أمس الجمعة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.

وأوضح دوجاريك، نقلا عن أحدث تقرير سنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "مفوضية اللاجئين" بشأن التعليم، أن تقليص التمويل يهدد بإبعاد ملايين الأطفال الآخرين عن مقاعد الدراسة وتقويض التقدم المحرز على مدى سنوات في مجال تعليم اللاجئين.

وقال: "يشير أحدث تقرير سنوي صادر عن المفوضية بشأن التعليم إلى أن 44 بالمئة من أصل 13.1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم كانوا خارج المدارس عام 2025".

في المقابل، أشار دوجاريك إلى تسجيل تقدم في قطاع التعليم العالي عام 2025، إذ بلغت نسبة التحاق اللاجئين به مستوى قياسيا عند 11 بالمئة، مع تسجيل أكثر من 450 ألف لاجئ في مؤسسات التعليم العالي للمرة الأولى.

وأضاف أن نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي بلغت نحو 9 بالمئة عام 2024.

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