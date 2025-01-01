القدس المحتلة/سما/

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام)، الصادرة صباح اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية، استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة.

كما أبرزت استشهاد شاب من كفر عقب في بلدة كوبر برصاص مستعمرين، في ظل تواصل اعتداءاتهم على المواطنين وقطّاف الزيتون في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز العناوين.

"الحياة الجديدة":

حنانيا تبحث مع الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي أوضاع المسيحيين الفلسطينيين

الرئيس يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية.. والنتائج مطمئنة

يد تسعى للزيتون.. وبنادق تهدد بالقتل..!!

المستوطنون يقتلون شابا من كفر عقب في كوبر ويشنون حربا على الزيتون وقاطفيه بالضفة

استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بقطاع غزة

"هيئة الجدار": 30 شهيدا برصاص المستوطنين منذ بداية العام الجاري

ألبانيز: الحواجز العسكرية في الضفة تفتت الأراضي الفلسطينية وتخنق الحياة

إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على وحدات وضباط إسرائيليين يشاركون في إرهاب المستوطنين

استطلاع إسرائيلي يظهر تقلص الفرق بين مقاعد أحزاب المعارضة والائتلاف

"القدس":

العليا الإسرائيلية تلغي قرار شطب "الموحدة" و"المشتركة"

الرئيس يجري فحوصات روتينية في المستشفى الاستشاري

شهيد برصاص المستوطنين في كوبر

الاحتلال يحاصر موسم الزيتون

3 شهداء بقصف على غزة

لابيد يقر يتطرف الإسرائيليين وتأييدهم قتل الرضع في غزة

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

نواب ديمقراطيون يطرحون مشروع "قانون وقف الاستيطان"

ألبانيز: الحواجز تخنق حياة الفلسطينيين

بن غفير: الضفة كلها لنا

"الأيام":

مسؤولون: السعودية تخطط لمهاجمة الحوثيين بمشاركة 100 ألف جندي يمني

"الصحة العالمية": إسرائيل منعت إدخال 60% من المعدات الطبية إلى غزة

الضفة: شهيد وإصابات في اعتداءات استيطانية واسعة طالت قاطفي الزيتون

30 شهيدا برصاص المستوطنين في الضفة منذ مطلع العام الحالي

القطاع: 3 شهداء وإصابات بنيران المسيرات وقصف مكثف من المروحيات والزوارق

مستوطنون يدنسون مقبرة باب الرحمة

الاحتلال: اعتقال 48 شخصا بالضفة واغتيال 11 في غزة خلال أسبوع

واشنطن تدرس معاقبة وحدات عسكرية إسرائيلية تشارك باعتداءات المستوطنين

تغريم بن غفير لنشره فيديو يتوعد فيه أسيرا بالإعدام.