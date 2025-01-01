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الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل

السبت 03 أكتوبر 2026 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً بوجهٍ عام، معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً بوجهٍ عام، معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً بوجهٍ عام، معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً بوجهٍ عام معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح ادنى من معدلها العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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