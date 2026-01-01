مجزرة جديدة غرب غزة.. 4 شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف عمارة الأصالة

غزة /سما/

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، فجر السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف الطابق الأرضي من عمارة الأصالة المقابلة لمخبز اليازجي غرب دوار حيدر، في محيط شارع المؤسسات غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الاستهداف فور وقوعه، حيث عملت على انتشال الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وسط استمرار عمليات البحث والتفتيش في الموقع.

وذكرت التقارير أن الغارة استهدفت الطابق الأرضي من عمارة الأصالة الواقعة مقابل مخبز اليازجي غرب دوار حيدر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى ووقوع أضرار كبيرة في المبنى والمحال والممتلكات المحيطة به.

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرق الإنقاذ واصلت العمل في المكان بعد انتشال الضحايا الأوائل، في ظل مخاوف من وجود مفقودين أو مصابين تحت الأنقاض، بينما شهد محيط الموقع حالة استنفار لفرق الإسعاف والإنقاذ.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار القصف المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات الجوية والعمليات العسكرية، مخلفة مزيداً من الضحايا والدمار في الأحياء السكنية والبنية التحتية.