  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات: إسرائيل تستغل محاولة إسقاط طائرة للترويج لمواقف سياسية

الجمعة 02 أكتوبر 2026 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات: إسرائيل تستغل محاولة إسقاط طائرة للترويج لمواقف سياسية



وكالات /سما/

قال مصدر إماراتي مقرّب من حكومة أبوظبي إن إسرائيل "تستغل" محاولة إسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي لأغراض سياسية، منتقدًا التعامل الإسرائيلي مع الأزمة باعتبارها عملية "إجلاء" أو "حربًا".

وبحسب ynet، قال المصدر إن الإمارات ترى أن إسرائيل "تسحب الوقت وتضع العراقيل" أمام استئناف رحلات فلاي دبي، متسائلًا عن سبب السماح لطائرات إسرائيلية مثل أركيع ويسرائير بالتوجه إلى دبي، بينما تتعطل رحلات فلاي دبي.

وفي الوقت نفسه، توجهت طائرة تابعة لشركة أركيع إلى دبي لإعادة إسرائيليين عالقين هناك، فيما تبعتها طائرة تابعة ليسرائير، وسط خلافات بشأن إجراءات نقل الأمتعة، بينما أعلنت فلاي دبي تعليق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

وأضاف المصدر الإماراتي أن أبوظبي تجري تحقيقًا بالتوازي مع التحقيق الإسرائيلي، وأنها مستعدة لتشديد إجراءات فحص أطقم الطائرات، لكنه اتهم الجانب الإسرائيلي بتسييس الحادث، في حين لا تزال ملابسات محاولة إسقاط الطائرة قيد التحقيق.

الأكثر قراءة اليوم

مفاجأة مدوية.. الإمارات تلغي تصاريح هبوط طائرات "إل عال" في دبي

الاحتلال يعلن السيطرة على 63% من غزة.. و40 موقعًا عسكريًا جديدًا ترسم واقعًا ميدانيًا جديدًا

"إغلاق للدائرة".. إسرائيل تكشف تفاصيل اغتيال مسؤول بارز في حماس

القاهرة تستعد لحوار فلسطيني شامل.. واتصالات مكثفة بين "فتح" و"حماس" لترتيب الانتخابات

تحقيق صادم: كوشنر يفاوض لوقف الحرب في غزة.. ويستثمر في تسليح إسرائيل.

استطلاع معاريف يكشف: صعود أيزنكوت وتزايد القلق من هجوم شبيه بـ7 أكتوبر

تحرك أمريكي مفاجئ يهز المشهد الإقليمي.. نشر بطاريات باتريوت في السعودية وقطر

الأخبار الرئيسية

IMG_7229

أكاديميات الامل..بدعم أمريكي وإسرائيلي : خطة لإعادة صياغة مناهج غزة وإخضاعها لمراقبة بالذكاء الاصطناعي

استطلاع "فورين أفيرز": أغلبية فلسطينية جديدة تؤيد حل الدولتين.. وغزة تتمسك بالبقاء وترفض التهجير وتراهن على الإعمار

نتنياهو يرفع سقف التهديد: أي جهة ضالعة في حادثة "فلاي دبي" ستواجه ردًا قاسيًا

اعتراف صادم من زعيم المعارضة الإسرائيلية: تأييد قتل الأطفال الفلسطينيين حتى الرضّع ينسف صورة إسرائيل عالميًا

ترامب يربط إيران بحادثة "فلاي دبي": إذا تأكد الأمر فستتلقى ضربة قوية جدًا