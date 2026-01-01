الإمارات: إسرائيل تستغل محاولة إسقاط طائرة للترويج لمواقف سياسية

وكالات /سما/

قال مصدر إماراتي مقرّب من حكومة أبوظبي إن إسرائيل "تستغل" محاولة إسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي لأغراض سياسية، منتقدًا التعامل الإسرائيلي مع الأزمة باعتبارها عملية "إجلاء" أو "حربًا".

وبحسب ynet، قال المصدر إن الإمارات ترى أن إسرائيل "تسحب الوقت وتضع العراقيل" أمام استئناف رحلات فلاي دبي، متسائلًا عن سبب السماح لطائرات إسرائيلية مثل أركيع ويسرائير بالتوجه إلى دبي، بينما تتعطل رحلات فلاي دبي.

وفي الوقت نفسه، توجهت طائرة تابعة لشركة أركيع إلى دبي لإعادة إسرائيليين عالقين هناك، فيما تبعتها طائرة تابعة ليسرائير، وسط خلافات بشأن إجراءات نقل الأمتعة، بينما أعلنت فلاي دبي تعليق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

وأضاف المصدر الإماراتي أن أبوظبي تجري تحقيقًا بالتوازي مع التحقيق الإسرائيلي، وأنها مستعدة لتشديد إجراءات فحص أطقم الطائرات، لكنه اتهم الجانب الإسرائيلي بتسييس الحادث، في حين لا تزال ملابسات محاولة إسقاط الطائرة قيد التحقيق.