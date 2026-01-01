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ترمب: ضخ أوروبي واسع لاحتياطيات الديزل بهدف تعزيز الإمدادات

الجمعة 02 أكتوبر 2026 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترمب: ضخ أوروبي واسع لاحتياطيات الديزل بهدف تعزيز الإمدادات



وكالات /سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الدول الأوروبية وافقت على الإفراج عن كميات ضخمة من مخزوناتها الاستراتيجية من الديزل، مشيرًا إلى أن عملية ضخ هذه الكميات إلى الأسواق ستبدأ بشكل فوري.

وجاءت تصريحات ترمب في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة، وسط مخاوف من تداعيات التطورات الإقليمية على إمدادات الوقود وأسعاره.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن تصريحات ترمب، فإن الكميات التي ستُطرح من المخزونات الأوروبية توصف بأنها «ضخمة»، فيما لم تتضمن التصريحات المتاحة تفاصيل دقيقة بشأن حجم الكميات أو الدول الأوروبية التي ستشارك في العملية.

وأضاف ترمب أن الإفراج عن المخزونات سيبدأ على الفور، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض من الديزل في الأسواق والتخفيف من الضغوط المرتبطة بالإمدادات.

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