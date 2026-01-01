شهيد برصاص مستوطنين في كوبر شمال رام الله واحتجاز جثمانه

رام الله/سما/

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب بهاء سامي أمين النتشة (19 عامًا)، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها جراء إطلاق مستوطنين النار عليه في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المصابين واستلامهم وتقديم العلاج لهم، وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن آخر بقنبلة غاز في الرأس، أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة كوبر.

وقالت مصادر محلية إن المصاب نُقل إلى عيادة داخل البلدة لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالطفيفة.

ويأتي استشهاد الشاب النتشة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار اقتحامات قوات الاحتلال للبلدات والقرى الفلسطينية.