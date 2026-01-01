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صحيفة هولندية: رفض تسجيل إسرائيلي في دورة لغة على خلفية مواقفه من غزة

الجمعة 02 أكتوبر 2026 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة هولندية: رفض تسجيل إسرائيلي في دورة لغة على خلفية مواقفه من غزة



وكالات /سما/

أثار قرار رفض تسجيل إسرائيلي مقيم في هولندا في دورة لتعلم اللغة الهولندية جدلًا، بعدما قيل له خلال مقابلة التسجيل إنه مطالب باتخاذ موقف سياسي محدد بشأن الحرب في قطاع غزة، وفقًا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وبحسب التقرير، فإن الإسرائيلي، الذي عرّفت عنه الصحيفة بالحرف «ي»، حاول التسجيل في دورة لتعلم اللغة الهولندية، لكنه فوجئ خلال المقابلة الأولية بسؤاله عن موقفه من الأوضاع في غزة، وطُلب منه، وفق التسجيل الذي نشره التقرير، أن يعلن معارضته لما وصفه المحاور بـ«الإبادة الجماعية في غزة».

وقال الإسرائيلي خلال المقابلة إنه لا يتفق مع وصف ما يحدث في غزة بأنه «إبادة جماعية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن عمه قُتل خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأنه يؤيد التحقيق في أي ادعاءات تتعلق بارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها إذا ثبتت تلك الاتهامات.

وبحسب الرواية التي نشرها المركز للمعلومات والتوثيق حول إسرائيل (CIDI)، أُبلغ الرجل خلال المقابلة بأنه لا يملك، بحسب تعبير المحاور، «الرأي السياسي الصحيح»، وأن هذا كان سببًا في عدم قبوله للدورة، مع تأكيد المحاور في الوقت نفسه أن الأمر «ليس شخصيًا».

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