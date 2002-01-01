استطلاع "فورين أفيرز": أغلبية فلسطينية جديدة تؤيد حل الدولتين.. وغزة تتمسك بالبقاء وترفض التهجير وتراهن على الإعمار

وكالات /سما/

أظهرت نتائج استطلاعات واسعة أجراتها مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية في الضفة وغزة، أن اتجاهات الرأي العام الفلسطيني شهدت تحولًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع التأييد لحل الدولتين والتسوية التفاوضية مع إسرائيل، بما في ذلك داخل قطاع غزة، رغم تداعيات الحرب والأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

وبحسب "فورين أفيرز"، فإن النتائج تتحدى التصور القائل بعدم وجود شريك فلسطيني للسلام، مشيرة إلى أن تأييد حل الدولتين ارتفع خلال فترة الحرب بدلًا من التراجع، بينما أظهر سكان غزة توجهًا أكثر براغماتية، وتمسكًا بالبقاء وإعادة الإعمار بدلًا من الهجرة.

وتستند النتائج الرئيسية الذي أُجري في أكتوبر 2025، وشمل 855 شخصًا في غزة و800 في الضفة الغربية، إلى جانب استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أغسطس 2026 شمل 440 شخصًا في قطاع غزة.

غزة.. ارتفاع التأييد لحل الدولتين

أظهر الاستطلاع أن 64% من سكان غزة أيدوا حل الدولتين في أكتوبر 2025، مقارنة بـ54% في أوائل أكتوبر 2023، بينما بلغت نسبة التأييد للحل نفسه في الضفة الغربية 56%، بزيادة سبع نقاط عن استطلاع عام 2023.

كما ارتفع تأييد الكونفدرالية في غزة إلى 20%، بزيادة عشر نقاط، في حين تراجع تأييد خيار الدولة الواحدة إلى 5%، وانخفض خيار «أخرى»، الذي يعكس غالبًا تفضيل المقاومة المسلحة، من 20% إلى 7%.

وتشير بيانات أحدث، وفق استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أغسطس 2026، إلى أن 61% من المستطلعين في غزة يفضلون حل الدولتين على حدود عام 1967، فيما قال 65% إن المقاومة المسلحة فشلت في حماية الفلسطينيين وأدت بدلًا من ذلك إلى مزيد من الدمار.

رغم الحرب.. غالبية الغزيين تفضل البقاء

على الرغم من الظروف الإنسانية القاسية، أظهرت النتائج أن غالبية سكان غزة لا يرغبون في مغادرة القطاع، إذ قال 41% إنهم سيغادرون الآن لو أتيحت لهم الفرصة، وهي نسبة قريبة من مستويات الرغبة في الهجرة المسجلة في دول أكثر استقرارًا مثل الأردن وتونس.

وفي الضفة الغربية، قال 24% إنهم فكروا في الهجرة، وذكر 71% من هؤلاء أسبابًا اقتصادية، مقابل 38% لأسباب أمنية و37% لأسباب سياسية.

وتعكس هذه الأرقام، بحسب معدّي الدراسة، استمرار ارتباط الفلسطينيين بأرضهم، رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة.

أزمة إنسانية واقتصادية حادة

تظهر بيانات الاستطلاع حجم التدهور الذي خلفته الحرب في قطاع غزة؛ إذ قال 85% من السكان إنهم نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ أكتوبر 2023، بينما تعرض 70% من النازحين للنزوح ثلاث مرات أو أكثر.

كما أفاد 61% بأن أحد أفراد أسرهم فقد عمله بسبب الحرب، فيما قال أقل من نصف المستطلعين إنهم تمكنوا من تناول الطعام يوميًا خلال الأسبوع السابق للاستطلاع، بينما قضى أكثر قليلًا من واحد من كل خمسة جميع أيام الأسبوع أو معظمها دون طعام.

وفي قطاع التعليم، قالت 31% من الأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة إن أيًا من أطفالها لا يحصل حاليًا على التعليم، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي لديها كهرباء 9%، و6% فقط كان لديها وقود أو غاز للطهي.

فقدان الثقة بحماس وفتح

في موازاة التحول في المواقف المتعلقة بتسوية الصراع، تكشف النتائج عن أزمة ثقة واضحة في القوى السياسية الفلسطينية.

ففي الضفة الغربية، قال 24% إنهم الأقرب إلى حركة حماس، و18% إلى حركة فتح، بينما اختار 51% إجابات تشير إلى عدم الانتماء الحزبي أو عدم معرفة الإجابة أو رفض الإجابة.

أما الثقة بالسلطة الفلسطينية، فلم تتجاوز 23%، مقابل 19% في 2023، فيما بلغت الثقة بالرئيس محمود عباس 19% فقط.

وفي غزة، بقيت الثقة بحكومة حماس عند نحو الثلث، وهي نسبة قريبة من مستويات عام 2023، ما يشير، وفق نتائج الاستطلاع، إلى أن الحرب لم تؤد إلى ارتفاع طويل الأمد في التأييد الشعبي للحركة.

وفي حال إجراء انتخابات تشريعية بالأحزاب نفسها التي شاركت في انتخابات 2006، قال 16% إنهم سيصوتون لفتح، و19% لقائمة «التغيير والإصلاح» التابعة لحماس، بينما أعلن 55% أنهم لن يؤيدوا أيًا من هذه القوى أو لن يشاركوا في التصويت.

مروان البرغوثي يتقدم في استطلاع رئاسي افتراضي

وأظهر استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أغسطس 2026 أن نحو 40% من الفلسطينيين يفضلون مروان البرغوثي مرشحًا للرئاسة، وهي نسبة تزيد على ضعف التأييد لأي شخصية أخرى وفق النتائج الواردة في التقرير.

ويشير المصدر إلى أن البرغوثي معتقل في إسرائيل منذ عام 2002، وأدين بالقتل عام 2004، فيما رفضت إسرائيل مرارًا الإفراج عنه ضمن صفقات تبادل الأسرى.

التطبيع.. التأييد يرتفع عند ربطه بالدولة الفلسطينية

أظهرت نتائج أكتوبر 2025 أن 11% فقط من المستطلعين في الضفة الغربية وغزة أيدوا تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، إلا أن النسبة كانت أعلى في غزة، حيث بلغت نحو 20%.

لكن عند ربط التطبيع بإقامة دولة فلسطينية، ارتفع التأييد بصورة ملحوظة، إذ أيده نصف سكان غزة وأكثر من ربع سكان الضفة الغربية.

ويرى معدو التقرير أن هذه النتائج تشير إلى أن رفض التطبيع يرتبط بدرجة كبيرة بغياب أفق واضح للاستقلال الفلسطيني، وأن ربط العملية بإقامة دولة فلسطينية يرفع مستوى القبول بها.

الغزيون يؤيدون إدارة انتقالية مؤقتة

وفيما يتعلق بمستقبل الحكم في القطاع، أظهر استطلاع أغسطس 2026 أن 43% من سكان غزة يفضلون أن تتولى «اللجنة الوطنية» المقترحة من «مجلس السلام» إدارة القطاع خلال المرحلة القريبة، مقابل 34% يفضلون إجراء انتخابات لتشكيل حكومة.

وفي الضفة الغربية، بلغت نسبة تأييد كل من الخيارين 24%.

ويرى معدو التقرير أن الإدارة التكنوقراطية يمكن أن تمثل خطوة انتقالية لتثبيت الاستقرار وتوسيع نطاق المساعدات وإعادة الإعمار، لكنهم يحذرون من أن استمرارها دون إطار سياسي موحد قد يؤدي إلى تكريس الفصل بين غزة والضفة الغربية.

رؤية التقرير: معالجة أزمة الشرعية وربط غزة بالضفة

يدعو التقرير إلى معالجة أزمة شرعية السلطة الفلسطينية قبل أي ترتيبات جديدة في غزة، معتبرًا أن إدخال السلطة إلى القطاع دون معالجة أزمة الثقة بها قد لا يؤدي إلى تحقيق الاستقرار.

كما يشدد على ضرورة رفض أي خطط تقوم على إخراج أعداد كبيرة من سكان غزة قبل بدء عملية الإعمار، وربط مستقبل القطاع بالضفة الغربية، إلى جانب توفير مسار سياسي موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويخلص التقرير إلى أن الفلسطينيين، رغم الإنهاك الناتج عن سنوات الحرب والانقسام والضغوط الاقتصادية، لا يظهرون اتجاهًا متزايدًا نحو حماس أو المقاومة المسلحة، بل تبدو هناك رغبة في تجديد النظام السياسي وإيجاد مسار يؤدي إلى حل سياسي طويل الأمد.

"هل للفلسطينيين شريك؟"

ووفق خلاصة الباحثين، فإن نتائج الاستطلاع تتحدى الصورة التي تقدم الفلسطينيين باعتبارهم كتلة سياسية ثابتة ومؤيدة للعنف أو الانتقام، وتظهر، بحسب تحليلهم، توجهًا أكثر براغماتية، ولا سيما في قطاع غزة.

ويعتبر التقرير أن السؤال المطروح لم يعد فقط ما إذا كانت إسرائيل تمتلك شريكًا فلسطينيًا للسلام، وإنما ما إذا كان الفلسطينيون سيجدون شريكًا إسرائيليًا قادرًا على المضي في مسار التسوية.

وفي هذا السياق، يترقب معدو التقرير نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، باعتبارها أحد العوامل التي قد تحدد اتجاه المرحلة المقبلة، إلى جانب موقف الإدارة الأمريكية، وتطورات إعادة إعمار غزة، وشكل الإدارة الانتقالية، ومسار الدولة الفلسطينية والتطبيع العربي–الإسرائيلي.