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الاحتلال: اعتقال 48 بالضفة واغتيال 11 من حماس في غزة

الجمعة 02 أكتوبر 2026 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: اعتقال 48 بالضفة واغتيال 11 من حماس في غزة



غزة /سما:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال 48 مواطنا في الضفة الغربية، بينهم عناصر من حركة حماس وتجار أسلحة، إضافة إلى مصادرة أسلحة وذخائر ومواد وصفها بأنها تحريضية.

وقال الجيش، في بيان، إنه قتل خلال الأسبوع نحو 11 مواطنا في قطاع غزة، متهماً إياهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد قواته وإعادة بناء قدرات حماس.

وفي جنوب لبنان، أعلن الجيش استهداف بنى تحتية لحزب الله، رداً على إطلاق مسيّرة مفخخة باتجاه قواته، مشيرا إلى استهداف مواقع قال إنها استخدمت لإطلاق مسيّرات وصواريخ مضادة للدروع.

كما جدد الجيش نفيه استهداف الصحفيين بشكل متعمد، وقال إن 170 شخصاً قُتلوا في غزة وكانوا يُعرّفون كصحفيين، لكنه يزعم أنهم كانوا أعضاء في فصائل مسلحة، في إطار رده على فيلم "نازا" الذي انتقد حرائمه في غزة.

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