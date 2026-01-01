العليا الاسرائيلية تسمح للقائمة المشتركة والموحدة وكسيف بالترشح لانتخابات الكنيست

القدس المحتلة/سما/

سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية للمرشح عوفر كاسيف، بالإضافة إلى القائمة المشتركة وحزب الموحدة الترشح في انتخابات الكنيست المقبلة، وبالتالي إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبهم.

صوّت القضاة بالإجماع على نقض قرار لجنة الانتخابات المركزية بشأن الموحدة والقائمة المشتركة".

وفي ما يتعلق بالقائمة المشتركة، قرّر القضاة أن أسباب الشطب المتعلقة بنفي أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ودعم نضال مسلح لدولة عدو، أو تنظيم إرهابي ضد دولة إسرائيل؛ لم تتحقق.

واستقرّ القضاة بالإجماع على هذا القرار، وقرروا أن القائمة المشتركة يحق لها المشاركة في الانتخابات للكنيست الـ26.

وفي ما يتعلّق بالقائمة الموحدة التي كانت اللجنة المركزية للانتخابات قد أصدرت قرار شطبها بادّعاء نفي أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية، ودعم نضال مسلح لدولة عدو أو تنظيم إرهابي ضد إسرائيل؛ قررت المحكمة العليا بالإجماع، إلغاء قرار اللجنة.

وقضت المحكمة أنه لا يوجد في المواد التي قُدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية ما يستوفي المعايير التي حددها القضاء لشطب قائمة مرشحين.