خريشي يبحث مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية دعم سوق العمل الفلسطيني

جنيف/وكالات /

التقى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير ابراهيم خريشي، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، لبحث آخر التطورات في الارض الفلسطينية المحتلة، والتحضيرات للاجتماعات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، بحضور كبير المستشارين لمدير عام منظمة العمل فوزي قسومة، وسكرتير اول دانية دسوقي من البعثة.

وشكر خريشي منظمة العمل الدولية على جهودها المتواصلة في دعم قطاع العمل في فلسطين، واستعرض الصعوبات والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني نتيجة إجراءات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيما في ظل حرب الإبادة الجماعية وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الإجرامية، وسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب في قطاع غزة وتصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وما خلفته من آثار واسعة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم والاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل الى ٥٠٠ الف مواطن.

وبحث الطرفان اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المقبل في دورته 358، إلى جانب اجتماع المانحين المقرر عقده في شهر نوفمبرالمقبل، والهادف إلى تعزيز الدعم المالي لأعمال المنظمة في فلسطين، وتعزيز المساهمة في صياغة استراتيجيات مستقبلية لبرنامج العمل اللائق والتعافي.

وفي ذات السياق، تناقش الجانبان في ترتيبات اجتماع المانحين، والذي يأتي في أعقاب قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال دورته الـ355، ويجتمع خلاله أعضاء مجلس الإدارة وشركاء التنمية والأطراف المعنية، بهدف تعزيز الدعم لبرنامج منظمة العمل الدولية في الارض الفلسطينية المحتلة، ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني، الذراع التنفيذي لوزارة العمل. كما اتفق الطرفان على ضرورة العمل المشترك لصالح حشد الدعم المالي والفني.

وتطرق اللقاء إلى التقرير المقرر بحثه خلال شهر نوفمبر القادم، والذي يقدم تقييماً للتقدم المحرز في إطار برنامج منظمة العمل الدولية المعزز للتعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك إنجاز برنامج العمل اللائق الثالث للارض الفلسطينية المحتلة (2023-2025)، واستكمال خطة الاستجابة الطارئة وبرنامج التعافي التابع لها، والانتقال إلى برنامج العمل اللائق والتعافي للارض الفلسطينية المحتلة للفترة 2026-2029، بما فيها صيغة مشروع القرار المقترح بهذا الخصوص.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية أن تركز جهود التعافي على برامج واسعة النطاق لتوفير فرص العمل، وتعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بما يشمل السلامة والصحة المهنية، وسياسات الأجور والحوافز، وتطوير المهارات، ودعم تعافي المنشآت، وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، وتقوية مؤسسات سوق العمل، بما يسهم في استعادة سبل العيش بصورة سريعة وتهيئة الأسس لتعافٍ شامل ومستدام لسوق العمل الفلسطيني وتعزيز التعاون بين منظمة العمل واطراف الإنتاج في فلسطين، ممثلة بوزارة العمل وأصحاب العمل ونقابة العمال.