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نتنياهو يرفع سقف التهديد: أي جهة ضالعة في حادثة "فلاي دبي" ستواجه ردًا قاسيًا

الجمعة 02 أكتوبر 2026 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرفع سقف التهديد: أي جهة ضالعة في حادثة "فلاي دبي" ستواجه ردًا قاسيًا



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن طيار "فلاي دبي" لم يكن يهدف إلى السيطرة على الطائرة فحسب، بل كان يخطط بشكل مباشر لـ "تحطيمها بمن فيها".

وفي فيديو نُشر له، أوضح نتنياهو أن "الصورة تتضح أكثر مع مرور الوقت"، مؤكدا أن المهاجم "خضع لعملية تطرف إسلامي" قبل تنفيذ هجومه.

كما أشار إلى أن الهدف المباشر للمشتبه به كان "إسقاط الطائرة على ركابها"، مما كان سيؤدي إلى كارثة راح ضحيتها جميع من على متنها لولا التصدي له من قبل الطاقم والركاب في الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقات مكثفة للوقوف على ما إذا كان المهاجم قد "أُرسل" من قبل جهة معينة لتنفيذ هذه العملية.

وحذر نتنياهو في هذا الصدد، قائلا: "من أرسله سيدفع ثمنا باهظا"، في إشارة منه إلى عزم إسرائيل ملاحقة أي جهة تقف خلف التخطيط لهذا الهجوم.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية تحقيقاتها الموسعة حول الثغرات الأمنية التي سمحت لطيار "فلاي دبي" المشتبه به بالتحليق نحو تل أبيب، وسط تصنيف رسمي للحادث كعمل إرهابي يستهدف أمن الطيران المدني.
وكانت شركات طيران إسرائيلية تستعد لتسيير رحلات خاصة إلى دبي لإعادة إسرائيليين عالقين، عقب تعليق رحلات "فلاي دبي" بعد حادث وقع الأربعاء على متن رحلة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب.

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