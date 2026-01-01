عرابة: المتابعة العربية تتحضر لمسيرة هبة القدس والأقصى

القدس المحتلة/سما:

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي 48 إلى أوسع مشاركة في مسيرة هبة القدس والأقصى، التي ستجري الساعة الرابعة من يوم السبت 3.10.2026 في مدينة عرابة، وتنطلق من أمام المسجد القديم (شارع ظاهر العمر) وتختتم في ساحة المدرسة قرب النصب التذكاري للشهداء.

جاءت الدعوة في بيان صدر بعد اجتماع لسكرتاريا لجنة المتابعة، جرى خلاله الاتفاق على الترتيبات النهائية لإحياء ذكرى "هبة القدس والأقصى".

وأكدت لجنة المتابعة على أن المشاركة الجماهيرية الواسعة ستكون تأكيدا على الالتزام بالتصدي للهجمة الشاملة التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضدنا في النقب والجليل والمثلث ومدن الساحل، والتي تشمل هدم البيوت ومصادرة الأراضي وزرع المستوطنات وكم الأفواه وتضييق الخناق على حقنا في ممارسة العمل السياسي وإطلاق العنان للجريمة والعنف في مجتمعنا.

وأدانت لجنة المتابعة بشدّة قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب كل ما يمثل المجتمع العربي وقرار الأغلبية في المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من الترشّح.

ودعت المتابعة إلى تعزيز الوحدة الوطنية للدفاع عن حقّنا في العمل السياسي ولمواجهة الهجمة العنصرية الفاشية، التي تستهدف كل ما هو عربي من طواقم طبّية وسائقي حافلات وطلاب جامعيين وقيادات وأحزاب سياسية.

وجاء في بيان المتابعة: "نقف إجلالا وإكراما لشهدائنا الأبرار، وعهد علينا أن نصون ذكراهم وأن نكون أوفياء للقضية التي استشهدوا من أجلها وهي قضية القدس والأقصى، وقضية فلسطين التي تشهد أصعب مرحلة في تاريخها: حرب إبادة وتدمير شامل وترحيل واقتلاع وتوغّل الاستيطان والقمع الوحشي ومحاصرة الوجود وتضييق الخناق على الحياة اليومية".

واختتم البيان: "ندعوكم للمشاركة في زيارة الأضرحة والنصب التذكارية: جت الساعة 8:00؛ أم الفحم 9:30؛ معاوية 10:30؛ الناصرة 12:00؛ كفر كنا 12:30؛ كفر مندا 13:30؛ سخنين 14:30؛ عرابة 15:00 (وبعدها المسيرة الساعة 16:00 في عرّابة).