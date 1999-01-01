فنادق ريكسوس تُعلن عن اختيارها لعلامة "لوكسيتان أون بروفانس" شريكاً عالمياً رسمياً لمستلزمات رفاهية الضيوف

دبي /سما/

أعلنت فنادق ريكسوس، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة الشاملة كلياً، والتي تُدير 45 فندقاً في 9 دول، اليوم عن إطلاق شراكة استراتيجية عالمية مع علامة "لوكسيتان أون بروفانس"، حيث اختارت دار التجميل الفرنسية الشهيرة لتصبح شريكها الرسمي في مجال مستلزمات العناية والرفاهية للضيوف عبر محفظة ريكسوس الفندقية المُتنامية حول العالم.

وبدءاً من طرحها التدريجي خلال عام 2026، ستتوفّر مجموعة "أروماكولوجي" الشهيرة من "لوكسيتان أون بروفانس" في غرف الضيوف والمرافق العامّة في فنادق ريكسوس حول العالم، لتُضفي طقوس الإقامة اليومية لمسة من الرفاهية الحسّية، مُستوحاة من الإرث العريق لمنطقة "هوت بروفانس" الفرنسية.

شراكة راسخة تجمع الهدف بالتميّز

يُجسّد اختيار علامة "لوكسيتان أون بروفانس" شريكاً رسمياً لمستلزمات العناية بالضيوف في فنادق ريكسوس، توافقاً استراتيجياً مدروساً بين علامتين تجاريتين عالميتين تتشاركان منظومة متكاملة من القيم، والتي تقوم على الالتزام بالجودة، الارتقاء بتجربة الضيوف وترسيخ ممارسات الاستدامة.

وبفضل خبرة تمتدّ لأكثر من 25 عاماً في قطاع الضيافة، والتي بدأت بإحداث نقلة نوعية في هذا المجال عام 1999، تواصل "لوكسيتان أون بروفانس" تقديم منتجات استثنائية متميّزة غنية بالمكوّنات الطبيعية المُختارة بعناية، مُستفيدةً من حضور عالمي بارز والتزام راسخ بأعلى معايير الممارسات الأخلاقية والمستدامة.

أما بالنسبة إلى فنادق ريكسوس، التي تستند فلسفتها المميّزة "الشاملة كلّياً، الحصرية كلّياً" إلى إيمان راسخ بأن كلّ تفصيل يُسهم في صياغة تجربة استثنائية للضيوف، فإن هذه الشراكة تأتي امتداداً طبيعياً لنهج العلامة التجارية في تقديم مفهوم متكامل للضيافة الفاخرة.

ومن خلال دمج منتجات "لوكسيتان أون بروفانس"، بما تتميّز به من روائح عطرية فريدة وقوام حسّي مُنعش وطقوس مُستوحاة من منطقة "هوت بروفانس" الفرنسية، في مُختلف مراحل إقامة الضيوف، من لحظة الوصول وحتى المُغادرة، فإن هذا التعاون يرتقي بتجربة الإقامة في ريكسوس إلى مستوى جديد من الرفاهية الحسّية والانغماس العاطفي، مما يُعزّز من مكانتها الرائدة في قطاع ضيافة المنتجعات الفاخرة.

مجموعة "أروماكولوجي" من "لوكسيتان أون بروفانس"

سيحظى الضيوف بفرصة استكشاف مجموعة "أروماكولوجي" من "لوكسيتان أون بروفانس" المُقدّمة في عبوات فاخرة سعة 300 مل، والموزّعة بعناية في غرف الضيوف والمرافق العامّة بما ينسجم معالأجواء الحسّية المميّزة لكلّ فندق من فنادق ريكسوس. وتشمل المجموعة:

-جل استحمام منعش

-شامبو مُرمّم بتركيبة مُكثّفة

-جل مُنعش لغسل اليدين

-حليب مُرطّب لليدين والجسم

ويُجسّد استخدام هذه العبوات، التزاماً مُشتركاً من فنادق ريكسوس و "لوكسيتان أون بروفانس" بممارسات الاستدامة، حيث تمّ استبدال عبوات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد بعبوات مصنوعة من مواد مُعادٍ تدويرها وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%. كما يتمّ الاعتماد على نظام لإعادة التعبئة في عبوات حائزة على جوائز، مما يُسهم في الحدِّ من النفايات البلاستيكية بشكل ملحوظ.

تجربة متكاملة للعلامة التجارية

تتجاوز هذه الشراكة مفهوم مُستلزمات العناية الشخصية داخل غرف الضيوف، ليمتدّ حضور "لوكسيتان أون بروفانس" إلى مُختلف المرافق العامّة والمساحات المُشتركة في فنادق ريكسوس، لتوفير تجربة متكاملة وغامرة للضيوف منذ لحظة وصولهم. ومن خلال العناية الدقيقة بأدقّ التفاصيل، بدءاً من الروائح والقوام والقصص التي تُجسّدها هذه المنتجات عبر مُختلف نقاط التفاعل بين الضيوف، سيُعزّز هذا التعاون الرابط بين الضيوف والفندق، ويُرسّخ الطابع المُتميّز لعلامة ريكسوس في قطاع الضيافة الفاخرة.

وسيتمّ تنفيذ هذه الشراكة تدريجياً عبر محفظة فنادق ريكسوس على مدار عام 2026، بما يضمن انتقالاً سلساً وتقديم تجربة مُتّسقة للعلامتين التجاريتين في مُختلف فنادق ريكسوس حول العالم.

وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرّح جنك أونفيردي، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ريكسوس قائلاً: "نؤمن بأن الرفاهيةالحقيقية تكمن في التفاصيل، ولا سيّما تلك اللمسات البسيطة التيتترك أثراً لا يُنسى، حتى وإن لم يلحظها الضيوف بشكل مباشر.وتُجسّد شراكتنا مع علامة لوكسيتان أون بروفانس هذا الإيمان بوضوح، فمن خلال طرح مجموعة أروماكولوجي عبر محفظة فنادقنا حول العالم، فإننا نرتقي بكلّ نقطة تواصل مع ضيوفنا، ونضمن أن تكون تجربة ريكسوس تجربة ملموسة تُعاش بكل الحواس، لا مُجرّد مشهد بصري عابر".

ومن جانبه، قال فابيو دي جريجوريو، الرئيس العالمي للمبيعات وتطوير الأعمال في قطاع الضيافة لدى "لوكسيتان أون بروفانس": "تُجسّد شراكتنا مع فنادق ريكسوس انسجاماً طبيعياً في الرؤى والقيم، حيث تتصدّر الجودة والأصالة والارتقاء بتجربة الضيوف أولوياتنا المُشتركة. ونحن نفخر بتقديم خبراتنا في مجال الضيافة التي تُخاطب الحواس لعلامة تجارية تُشاركنا التزامنا الراسخ بالتميّز والاستدامة".

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نبذة عن فنادق ريكسوس

تأسست ريكسوس عام 2000، وتُعد أحد أسرع سلاسل الفنادق الفاخرة نمواً في العالم، وتتخصص في تقديم تجارب شاملة وفق أعلى مستويات الفخامة. وتحتضن جميع فنادق ومنتجعات ريكسوس مرافق صحية وسبا لتجديد الحيوية والنشاط مع الحمامات التركية الأصيلة المعروفة بعاداتها وطرقها الفريدة في هذا المجال، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي متميز وباقة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الفريدة للأطفال في نادي ريكسي للأطفال، وتحديات حماسية ممتعة في نادي إكسكلوسيف الرياضي. وتوفر جميع الفنادق مجموعة مختارة من المطاعم وأركان المشروبات بالإضافة إلى برامج ترفيهية ورياضية مميزة وطيف واسع من الغرف والأجنحة الراقية.

وتدير فنادق ريكسوس شبكة عالمية من الفنادق والمنتجعات التي تمتد عبر الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، مع توسع متنامٍ في وجهات جديدة حول العالم. ويتميّز كل فندق بمرافق عالمية المستوى، وتجارب طهي مميّزة، وبرامج ترفيهية غامرة. وحصدت فنادق ريكسوس جوائز عالمية من أبرز الجهات المتخصصة في القطاع، بما في ذلك دليل ميشلان، جوائز اختيار قرّاء كوندي ناست ترافيلر، جوائز السفر العالمية، وجوائز اختيار المسافرين من تريب أدفايزر.

وتنضوي فنادق ريكسوس تحت مظلة مجموعة إينيسمور، شركة الضيافة المبتكرة والمتجذرة في الثقافة والمجتمع والتي تضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة والعريقة. وتأسست المجموعة عام 2021 كمشروع مشترك مع مجموعة أكور التي تملك الحصة الأكبر فيها.

نبذة عن "لوكسيتان أون بروفانس"

دار تجميل رائدة تستكشف القوّة الحيّة والحيوية للنباتات وتحتفي بها منذ عام 1976.

انطلقت العلامة من عملية بسيطة تمثّلت في تقطير إكليل الجبل، حيث تستمدّ "لوكسيتان أون بروفانس" إلهامها من الطبيعة النابضة بالحياة والثقافات الأصيلة لمنطقة "هوت بروفانس" الفرنسية.

وتبتكر الدار مجموعات فاخرة، استثنائية ومتفرّدة للعناية بالبشرة والعطور ومنتجات الاستخدام المنزلية، والتي يتمّ تصنيعها في فرنسا باستخدام مكوّنات نباتية مُستوحاة من "هوت بروفانس"، ومدعومة بأحدث الابتكارات العلمية، وفق نهج يولي البيئة عناية خاصّة.

واحتفاءً بالروابط الوثيقة التي تجمع الإنسان بالطبيعة، تُجسّد "لوكسيتان أون بروفانس" فلسفة في أسلوب الحياة تستلهم جمالها من بساطة اللحظات، وتحوّل تفاصيل الحياة اليومية إلى تجارب حسّية أصيلة، تعكس روح بروفانس وتحتفي بجمال الطبيعة.

واليوم، تُشارك الدار فلسفتها مع ضيوفها عبر أكثر من 3 آلاف متجر حول العالم، و100 منتجع صحي، و 2500 فندق شريك، إلى جانب فندقها الخاص "لو كوفان ديه مينيم"، وهو فندق ومنتجع "لوكسيتان أون بروفانس" الصحي.