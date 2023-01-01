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"إغلاق للدائرة".. إسرائيل تكشف تفاصيل اغتيال مسؤول بارز في حماس

الجمعة 02 أكتوبر 2026 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إغلاق للدائرة".. إسرائيل تكشف تفاصيل اغتيال مسؤول بارز في حماس



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن عملية مشتركة أسفرت عن اغتيال عز الدين البيك، قائد لواء شمال قطاع غزة في الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك بعد ما وصفاه بـ"تحقيق استخباري مطول" حول نشاطه خلال الحرب.

وقال الجيش، في بيان، إن البيك كان يتولى مسؤولية منطقة شمال قطاع غزة خلال الحرب، مدعيًا أنه أشرف على احتجاز عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في القطاع.

وأضاف أن البيك شغل خلال مسيرته العسكرية عدة مناصب قيادية، من بينها قيادة كتيبة غرب جباليا ورئاسة مقر الاستخبارات العسكرية في لواء شمال غزة، قبل توليه قيادة اللواء.

واتهم الجيش الإسرائيلي القيادي في حماس بالمشاركة في التخطيط وتنفيذ وتمويل عمليات ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أنه كان من مؤسسي وحدات النخبة التابعة للحركة في شمال القطاع، وشارك في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما زعم البيان أن المعلومات التي جمعها الجيش والشاباك أظهرت أن البيك كان مسؤولًا عن الإشراف على احتجاز عدد من الأسرى الإسرائيليين خلال فترة الحرب، معددًا أسماء عدد منهم.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن اغتيال عز الدين البيك يمثل "إغلاقًا للدائرة"، مؤكدًا استمرار عملياته ضد من يتهمهم بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

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