ترامب يربط إيران بحادثة "فلاي دبي": إذا تأكد الأمر فستتلقى ضربة قوية جدًا

وكالات /سما/

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بتوجيه "ضربة قوية جدًا" إذا أثبتت التحقيقات ضلوعها في حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب الأربعاء الماضي.

وقال ترامب، ردًا على سؤال للصحافيين في البيت الأبيض بشأن احتمال رد واشنطن في حال ثبوت مسؤولية طهران، إن الإيرانيين "سيتلقون ضربة قوية جدًا"، مشيرًا إلى أنه يميل للاعتقاد بوجود دور إيراني في الحادثة، دون أن يؤكد ذلك بشكل قاطع.

وأضاف: "أقول إن الإجابة نعم، استنادًا إلى ما أسمعه، لكننا نعمل على هذا الأمر في هذه اللحظة".

وتأتي تصريحات ترامب بعد يومين من هبوط طائرة "فلاي دبي" اضطراريًا في مطار تبوك السعودي خلال رحلة كانت تقل 174 راكبًا، بينهم 166 إسرائيليًا، وسط ظروف لا تزال تفاصيلها ودوافعها قيد التحقيق.

وبحسب إفادات ركاب وتقارير إعلامية، فإن مساعد الطيار اعتدى على قائد الطائرة محاولًا السيطرة عليها، ما أدى إلى هبوط حاد قبل أن يتمكن الطيار، رغم إصابته، من فتح باب قمرة القيادة، الأمر الذي أتاح للركاب التدخل والمساعدة في السيطرة على المشتبه به.

وفي حين لم تُعلن نتائج التحقيقات النهائية بعد، سارعت إسرائيل إلى وصف الحادثة بأنها "محاولة هجوم إرهابي" استهدفت تقويض العلاقات بين إسرائيل والإمارات واتفاقات أبراهام الموقعة بين الجانبين عام 2020.

وعلى إثر الحادثة، ألغت شركة "العال" الإسرائيلية رحلات كانت مقررة لإعادة إسرائيليين من دبي، فيما واصلت "فلاي دبي" تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها، بينما أكدت وزارة النقل الإسرائيلية أن تشغيل الرحلات البديلة لا يزال بانتظار موافقات من الجانب الإماراتي.

وفي أول تعليق رسمي، أعلنت السلطات السعودية أن التحقيقات الأولية أظهرت وقوع اعتداء على قائد الطائرة من قبل مساعده، دون الكشف عن دوافع الحادثة. كما أوضحت أن المشتبه به نُقل إلى الإمارات، حيث باشرت النيابة العامة تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان الحادث مرتبطًا بأي نشاط إرهابي أو بتخطيط مسبق.