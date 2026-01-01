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صراخ واتهامات بالإبادة.. مواجهة نارية بين فيدان وممثل إسرائيل في نيويورك

الجمعة 02 أكتوبر 2026 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صراخ واتهامات بالإبادة.. مواجهة نارية بين فيدان وممثل إسرائيل في نيويورك



القدس المحتلة /سما/

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مشادة كلامية حادة بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وممثل إسرائيل في "مجلس السلام" مايكل أيزنبرغ، خلال اجتماع مغلق عُقد في نيويورك، على خلفية الحرب في قطاع غزة. 

ووفقاً للتقارير، اتهم فيدان إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" واتباع سياسة تجويع بحق الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي أثار اعتراضاً حاداً من أيزنبرغ، لتتطور المناقشة إلى سجال حاد وتبادل للاتهامات داخل الاجتماع. 

وأضافت المصادر أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر تدخل لاحتواء التوتر وإنهاء المواجهة الكلامية بين الطرفين، بعدما تصاعدت حدة النقاش أمام المشاركين في الاجتماع. 

وبحسب ما أوردته قناة "كان" العبرية، فإن الاجتماع ضم عدداً من الشخصيات الدولية وعُقد خلف أبواب مغلقة في نيويورك، فيما لم تصدر تفاصيل رسمية إضافية بشأن مجريات اللقاء. 

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