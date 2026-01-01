القاهرة تستعد لحوار فلسطيني شامل.. واتصالات مكثفة بين "فتح" و"حماس" لترتيب الانتخابات

رام الله/سما/

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن جهوداً مصرية متواصلة تُبذل لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، بمشاركة حركتي "فتح" و"حماس" إلى جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى، لبحث ملف الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضحت المصادر للشرق أن حركة "حماس" لا تزال بانتظار الموقف النهائي لـ"فتح" بشأن المشاركة في اللقاء المرتقب، في وقت تواصل فيه القاهرة اتصالاتها ومشاوراتها مع مختلف الأطراف لإنجاح الحوار وتهيئة الظروف المناسبة لانعقاده.

وفي هذا السياق، وصل إلى القاهرة وفد من "حماس" برئاسة عضو المكتب السياسي حسام بدران، حيث عقد سلسلة لقاءات مع قادة عدد من الفصائل الفلسطينية ضمن تحركات تمهيدية للحوار المرتقب.

وأكدت مصادر مطلعة أن "حماس" أبدت استعدادها للمشاركة في النقاشات المتعلقة بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس الشراكة السياسية، بما يشمل الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وشهد الأسبوع الماضي اتصالات مباشرة بين قيادات "فتح" و"حماس" ركزت على سبل توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية وترتيب المشهد السياسي، في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بالحرب في قطاع غزة والأوضاع في الضفة الغربية.

ووفقاً للمصادر، فإن الحركتين تتفقان من حيث المبدأ على أهمية الحوار الوطني واللقاءات المباشرة، بينما لا تزال بعض الجوانب التنظيمية والسياسية، وعلى رأسها ملف الشراكة السياسية، قيد التشاور والنقاش.

وفي إطار الاستعدادات الجارية، أجرى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مشاورات مع قيادات "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل منظمة التحرير بشأن الحوار المزمع عقده برعاية مصرية خلال الأيام المقبلة، فيما يتولى أمين سر اللجنة المركزية لـ"فتح" جبريل الرجوب إدارة الاتصالات الخاصة بترتيبات مشاركة الحركة في الاجتماع.

كما كشفت المصادر عن لقاءات أجرتها "حماس" مع عدد من القوى الفلسطينية، من بينها تيار الإصلاح الديمقراطي في "فتح" برئاسة محمد دحلان، إضافة إلى "الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية" و"حركة الجهاد الإسلامي" و"لجان المقاومة الشعبية"، حيث تناولت المشاورات إمكانية تشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية نوفمبر المقبل.