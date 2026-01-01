مفاجأة مدوية.. الإمارات تلغي تصاريح هبوط طائرات "إل عال" في دبي

القدس المحتلة/سما/

ألغت شركة "إل عال" الإسرائيلية رحلاتها إلى دبي التي كانت مقررة يوم الجمعة، وكان من المقرر أن تقلع الرحلة الأولى من إسرائيل صباح الجمعة، ولكن تم إبلاغ المسافرين بالإلغاء.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن إلغاء الرحلات يعود إلى إلغاء تصريح هبوط الطائرات التابع للشركات الإسرائيلية في دبي، وفقًا لما أبلغته به السلطات الإسرائيلية.

وأضافت الشركة: "بمجرد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية، سنعمل على تسيير رحلات جوية خاصة إلى دبي وإعادة الإسرائيليين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن". وأحالت الشركة عملاءها إلى موقعها الإلكتروني للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

وحسب الإعلام العبري، أثار إلغاء الرحلة دهشة المسافرين الذين اشتروا تذاكر رحلات العودة يوم الخميس فقط، وكان الطلب هائلاً، ونفدت التذاكر في غضون خمس دقائق فقط من طرحها للبيع.

في ردود فعل على إعلان الشركة عبر الإنترنت، عبّر العملاء الذين اشتروا التذاكر عن غضبهم وإحباطهم. وكتبت إحداهن: "أنتم تتلاعبون بمشاعر الناس، هذا ليس طبيعياً". وأضافت: "لدينا أطفال صغار في المنزل ينتظروننا، والآن نخبرهم أننا لن نعود مرة أخرى؟". وتابعت: "هذا عارٌ على شركة بهذا الحجم، ولا يهم من المخطئ". وطالب مستخدمون آخرون بإجابات وتساءلوا عن سبب الإلغاء، وكتبت إحدى المعلقات: "أُقدّر الحصول على إجابة بصفتي أماً تتوق للعودة إلى المنزل".

يأتي إعلان شركة "إل عال" عن إلغاء رحلاتها بعد بيان أصدرته وزارة النقل مساء يوم الخميس، جاء فيه أنه بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية، تم الاتفاق على بدء رحلات الطيران الإسرائيلية من دبي إلى إسرائيل يوم الجمعة، ولكن "نظراً لضرورة استكمال الاستعدادات والتنسيق اللازمين من قبل الأجهزة الأمنية لتشغيل الرحلات، فمن المتوقع تأخير موعد إقلاع رحلات العودة من دبي".

وأضافت الوزارة أنها تواصل العمل مع الجهات المعنية في إسرائيل وخارجها لتمكين تسيير الرحلات في أقرب وقت ممكن، ودعت المواطنين المقيمين في دبي إلى التواصل مع شركات الطيران التي حجزوا تذاكرهم معها والالتزام بتعليماتها.