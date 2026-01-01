تحرك أمريكي مفاجئ يهز المشهد الإقليمي.. نشر بطاريات باتريوت في السعودية وقطر

الدوحة /سما/

أرسل الجيش الأمريكي بطاريتين من صواريخ باتريوت إلى منطقة الخليج خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف حماية البنية التحتية للنفط والغاز في السعودية وقطر. هذا ما أفاد به موقع أكسيوس، نقلاً عن مصدرين أمريكيين ومصدر إقليمي آخر.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري، نقلاً عن مصادر أمريكية وإقليمية، أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية للنفط والغاز الطبيعي في هاتين الدولتين.

بحسب التقرير، يهدف هذا الانتشار إلى طمأنة حلفاء واشنطن بأن الولايات المتحدة ستحمي بنيتهم التحتية الحيوية للطاقة إذا قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمل العسكري ضد إيران.

وقد أُثيرت هذه المخاوف في أغسطس/آب، عندما دعا قادة السعودية وقطر ترامب إلى تجنب شن هجوم واسع النطاق على إيران، خشية أن يؤدي ذلك إلى رد إيراني يستهدف منشآت النفط والغاز التابعة لهما.

قال مسؤولون أمريكيون إن هذه التحذيرات لعبت دوراً محورياً في قرار ترامب التخلي عن ضربة عسكرية واسعة النطاق والتركيز بدلاً من ذلك على العقوبات والضغوط الاقتصادية. إضافةً إلى ذلك، قد تواجه السعودية صعوبات في استخدام مجالها الجوي للعمليات العسكرية الأمريكية إذا لم تشعر بأن البنية التحتية للطاقة في البلاد محمية بشكل كافٍ.

رفضت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) التعليق على التقرير.

يأتي هذا الإعلان وسط تحذيرات متكررة من ترامب بأنه على وشك اتخاذ قرار بشأن الملف الإيراني.

وفي وقت سابق من الليلة، وخلال فعالية في تكساس، قال ترامب إن إيران "مستعدة للاستسلام"، وكرر تقديره بأن الحرب مع طهران قد تنتهي بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.