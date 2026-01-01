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استطلاع معاريف يكشف: صعود أيزنكوت وتزايد القلق من هجوم شبيه بـ7 أكتوبر

الجمعة 02 أكتوبر 2026 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف يكشف: صعود أيزنكوت وتزايد القلق من هجوم شبيه بـ7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف ونُشرت نتائجه صباح اليوم، تقلص الفجوة بين كتلتي الائتلاف والمعارضة، مع تسجيل تغيرات في توزيع المقاعد البرلمانية.

وبحسب الاستطلاع، ارتفعت قوة كتلة الائتلاف بمقعدين لتصل إلى 51 مقعدا، مقابل 53 مقعدا لكتلة المعارضة، التي تراجعت بمقعدين، ما يشير إلى تقارب أكبر بين الكتلتين.

وعلى مستوى الأحزاب، تصدر حزب «ياشار!» بقيادة غادي أيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، يليه حزب الليكود بـ19 مقعداً. وحصل حزب «معاً» على 13 مقعداً، والديمقراطيون على 10، بينما نال كل من «إسرائيل بيتنا» و«عوتسما يهوديت» 9 مقاعد.

وحصلت القائمة العربية المشتركة على 7 مقاعد، وكذلك «يهدوت هتوراه» و«شاس»، فيما حصل «الصهيونية الدينية» و«الموحدة» على 5 مقاعد لكل منهما. ونال «عمّاش يسرائيل» و«ميلونيماني» و«خولكوليت» 4 مقاعد لكل حزب.

وفي ما يتعلق بمن يفضله الإسرائيليون لرئاسة الحكومة، قلّص بنيامين نتنياهو الفارق مع أيزنكوت إلى 6 نقاط مئوية، إذ حصل نتنياهو على 47% مقابل 41% لأيزنكوت.

أما في مواجهة نفتالي بينيت، فأظهر الاستطلاع استمرار الفارق ذاته، مع حصول بينيت على 45% مقابل 41% لنتنياهو.

وفي مؤشر آخر، أظهر الاستطلاع أن 67% من الإسرائيليين يخشون وقوع حادث أمني مشابه لأحداث 7 أكتوبر، ما يعكس استمرار المخاوف الأمنية في الشارع الإسرائيلي.

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