تصعيد ميداني: شهداء وجرحى إثر غارات قوية وعمليات نسف بخان يونس

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 360 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية الى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد الشرطي تامر الحمايدة 47 عام اثر استهداف حاجز لشرطة رفح مفترق الاقليمى بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب ثلاثة مواطنين اخرين في الغارة نقلوا على أثرها لمشفى ناصر.

وفي وقت سابق استشهد مدير مكافحة المخدرات بشرطة بيت لاهيا مصعب البلبيسي متأثرًا بإصابته قبل أيام جراء قصف الاحتلال في مخيم جباليا شمال غزة.

وفجر اليوم وصلت لمشفى ناصر إصابتان إحداهما لمسنة في شارع 5، والأخرى لشاب في مدينة حمد جراء إطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة جنوبي خان يونس جنوب قطاع غزة وعملية نسف شمالي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة عنيفة جديدة شرق مدينة غزة

الاحصائيات

وبلغ عدد الذين وصلوا مشافي وزارة الصحة خلال ال 24 ساعة الماضية ثمانية شهداء و 26 مصاب.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1439شهيد إضافة إلى 5052مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 834شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 74040شهيد 175168مصاب.