الاحتلال يعلن السيطرة على 63% من غزة.. و40 موقعًا عسكريًا جديدًا ترسم واقعًا ميدانيًا جديدًا

القدس المحتلة/سما/

قال قائد فرقة جيش الاحتلال الذي يختلف قطاع غزة، ليرون باتيتو، إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على مساحة تزيد بنسبة 10% عما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه ترامب.

وبعد مرور ثلاث سنوات على الحرب، يعمق الجيش الإسرائيلي احتلاله في قطاع غزة. وفي بودكاست للجيش الإسرائيلي، قدّم باتيتو، الذي قاد لواء جفعاتي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عرضا شاملا لخريطة السيطرة في القطاع، وعمليات الاغتيال المستهدفة لكبار قادة حماس.

وقال بحسب صحيفة يديعوت احرنوت: "تسيطر فرقة غزة الآن على 63% من المنطقة. وقد أنشأنا ما يقارب 40 موقعا عسكريا متقدماً جديداً، وهذا يمنحنا ميزة كبيرة. الدفاع الآن دفاعٌ أمامي، فالمستوطنات خلفنا، و الجي في المقدمة".

و أشار إلى أن الضرر الذي لحق بالقيادة العليا للجناح العسكري لحركة حماس قد اكتمل تقريبا.

يزعم الجيش الإسرائيلي أيضا أن حماس لم تعد التنظيم العسكري والحكومي الذي كان سائداً مساء السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2023. فقد تم تفكيك هيكل كتائبها، وتضررت قيادتها العليا بشدة، ودُمرت العديد من بنيتها التحتية الأساسية. ومع ذلك، لا يزال جناحها العسكري يحاول إعادة بناء نفسه وتسليحه، ويواصل تجنيد عناصر من سكان قطاع غزة.