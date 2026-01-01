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مصر تمهل مستشارا بسفارة إثيوبيا في القاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد

الجمعة 02 أكتوبر 2026 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تمهل مستشارا بسفارة إثيوبيا في القاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد



القاهرة /سما/

أعلنت مصر اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصا غير مرغوب فيه وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، بعد إجراء مماثل اتخذته الحكومة الإثيوبية بحق أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا.

ووصف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية الإجراء الإثيوبي بأنه «مؤسف وغير مبرر»، مؤكدا أن مصر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتمتنع عن التعليق على الأحداث الداخلية في الدول الأخرى، ومن بينها إثيوبيا، احتراما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي دأب على تعليق فشله في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على ما يدعيه بوجود دور لأطراف خارجية، بهدف التغطية على أزماته المتتالية.

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