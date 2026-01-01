بعد 26 عاماً في الأمم المتحدة.. مسؤول أممي يقول إنه فقد منصبه بسبب انتقاد إسرائيل بشأن غزة

روما /سما/

قال مسؤول رفيع في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» إنه فقد منصبه بعد انتقاده السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المنظمة أبلغته بعدم تجديد عقده عقب 26 عاماً من العمل.

وقال مدير «الفاو» بن ديفيس لوكالة فرانس برس إنه أُبلغ في يوليو/تموز الماضي بأن عقده لن يُجدّد، بزعم مخالفته قواعد الحياد، معتبراً أن القرار مرتبط بمواقفه من الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأوضح ديفيس أنه تعرض لانتقادات على خلفية مشاركته في فعاليات صمت أسبوعية نظمها موظفون في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، احتجاجاً على ما وصفوه بأوضاع الجوع والمجاعة في غزة.

كما أشار إلى مشاركته في إعداد تقرير حول توفر الغذاء في القطاع والقانون الإنساني الدولي، نُشر في مايو/أيار الماضي، قبل أن يُطلب، وفق روايته، سحب التقرير وعدم تضمينه إشارات إلى القانون الإنساني.

وتزامناً مع ذلك، قال المدير العام لمنظمة «الفاو» شو دونيو، في تصريحات أمام موظفين، إن المنظمة لا تسمح بما وصفه بـ«اللعب على وتر حقوق الإنسان»، محذراً من اتخاذ إجراءات بحق موظفين يخرقون أنظمة المنظمة أو يمارسون نشاطاً سياسياً.

وقال ديفيس إن تصريحات المدير العام كانت تشير إليه بصورة مباشرة، مضيفاً أنه سبق أن تعرض للتوبيخ علناً بسبب ما اعتُبر موقفاً «سياسياً».

ولم ترد منظمة الأغذية والزراعة على طلب للتعليق على ما أدلى به ديفيس، فيما تبقى روايته بشأن دوافع عدم تجديد عقده غير مؤكدة بشكل مستقل.

وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار الجدل داخل المؤسسات الدولية بشأن التعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في وقت تؤكد فيه منظمة «الفاو» وشركاؤها أن الأمن الغذائي في القطاع لا يزال هشاً وأن أعداداً كبيرة من السكان تواجه مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

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