تغذي المسجد النبوي.. التحالف يعلن استهداف الحوثيين لمحطة توزيع كهرباء بالمدينة المنورة

الرياض /سما/

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية استهدفت فجر الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، عند الساعة 5:11، محطة «طيبة» لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة.

وقال في بيان مساء يوم الخميس، إن نتائج التحقيق والاستدلال أثبتت تورط الميليشيا في التخطيط والتنفيذ، عبر المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيرة المستخدمة. وأوضح أن الهجوم أخرج أحد المحولات عن الخدمة من دون أن تتأثر الشبكة الكهربائية، وأنه استهدف أحد الأعيان المدنية التي تغذّي المسجد النبوي بالكهرباء.

وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا لمحاولات استهداف الحرمين الشريفين، واستثارة مشاعر المسلمين باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد استمرار التحالف في إجراءات الردع بما يضمن حماية الحرمين وسلامة ضيوف الرحمن.