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التربية: تمديد تقديم طلبات تسديد الرسوم الدراسية من المُستحقات لمُوظفي المحافظات الجنوبية

الخميس 01 أكتوبر 2026 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: تمديد تقديم طلبات تسديد الرسوم الدراسية من المُستحقات لمُوظفي المحافظات الجنوبية



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، تمديد فترة تقديم طلبات الاستفادة من المُستحقات المالية في تسديد الأقساط الجامعية لمُوظفي المحافظات الجنوبية (موظفو وزارة التربية والتعليم العالي، والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ومُنتسبو القوى والأجهزة الأمنية)، وذلك حتى مساء يوم السبت 10/10/2026.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجب الالتزام بالمواعيد المُحدَّدة للتقديم، والتأكُّد من صحة البيانات المُدخلة عند تعبئة الطلب من خلال الرابط الآتي: https://moe.edu.ps/services/apply/uni-gaza

وجدَّدت الوزارة التذكير بأنها أتاحت خدمة "تتبع الطلب"، التي تُمكِّن الموظفين من الاطلاع على حالة طلبكم ومعرفة ما إذا كان قيد المُراجعة، أو حصل على مُوافقة مبدئية، أو اعتُمد نهائياً، أو رُفض مع بيان سبب الرَّفض.

وأشارت إلى أنه بالإمكان الدخول إلى شاشة التتبع، من خلال إدخال البيانات الآتية كما وردت في الطَّلب:
1. رقم هُوية الموظف.
2. رقم هُوية الطالب.
3. الرقم الجامعي.

وأوضحت أنَّ شاشة التتبع تتيح تحديث صورة هوية الطالب/ة أو إشعار الدفع عند الحاجة (تحديث الوثائق اختياري)، وأنه بالإمكان استبدال وثيقة واحدة دون تغيير الأخرى، مضيفةً أنه إذا ظهرت رسالة "لا يُوجد أي تحديث على طلبك حتى الآن"، فهذا يعني أنَّ الطلب ما زال بانتظار المُراجعة، وأنه يجب العودة إلى شاشة التتبع لاحقاً للاطلاع على المُستجدات.

- رابط تتبع الطلب: https://moe.edu.ps/guni-students/track

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