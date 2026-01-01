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شهيد برصاص المستوطنين في قرية ياسوف شرق سلفيت

الخميس 01 أكتوبر 2026 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص المستوطنين في قرية ياسوف شرق سلفيت



سلفيت /سما/

استشهد مواطن واصيب اخر اليوم، أحدهما بجروح وصفت بالخطرة، برصاص مستوطنين خلال هجوم مسلح استهدف منازل المواطنين في منطقة النصبة بقرية ياسوف، شرق سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف، الحاج جمعة عبد الفتاح، بأن نحو 20 مستوطناً مسلحاً هاجموا منازل المواطنين في منطقة النصبة، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إستشهاد المواطن مشهور شاهر ياسين وابن شقيقه شاهر عابدين ياسين.

وأضاف أن طواقم الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في مدينة سلفيت لتلقي العلاج.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الهجوم تخلله إطلاق كثيف للرصاص باتجاه منازل المواطنين، وسط حالة من الخوف والهلع بين الأهالي، لا سيما الأطفال والنساء، في ظل تكرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.

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