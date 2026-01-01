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النائب العام الإماراتي يأمر بالتحقيق في واقعة طائرة "فلاي دبي"

الخميس 01 أكتوبر 2026 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام الإماراتي يأمر بالتحقيق في واقعة طائرة "فلاي دبي"



ابو ظبي /وكالات /

أمر النائب العام في الإمارات المستشار الدكتور حمد الشامسي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة "فلاي دبي" من دبي إلى تل أبيب وجرى تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيق سيتناول ملابسات الواقعة ودوافعها وما إذا كانت مرتبطة "بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها".

ونقلت الوكالة عن بيان للنائب العام أن السلطات القضائية في الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة لأن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، مضيفة أن أحكام القانون الإماراتي تسري على الجرائم التي ترتكب على متنها حتى "ولو وقعت خارج إقليم الدولة".

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