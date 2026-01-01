طهران تفتح مواجهة دبلوماسية مع لندن.. استدعاء السفير البريطاني بسبب حادثة فيرفورد

طهران /وكالات /

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، هوغو شورتر، على خلفية الاتهامات البريطانية بضلوع إيران في الحادثة الأمنية التي وقعت قرب قاعدة RAF Fairford في بريطانيا، والتي تستخدمها القوات الأميركية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، أبلغ نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية السفير البريطاني احتجاج طهران الشديد على ما وصفه بـ«النهج التخريبي المستمر» للحكومة البريطانية تجاه إيران.

واتهم المسؤول الإيراني لندن بشن «حملة دعائية» تتضمن اتهامات لا أساس لها، وقال إن هذه الاتهامات «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحجب تورط بريطانيا في العدوان العسكري على الشعب الإيراني».

ويأتي الاستدعاء بعد تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام قال فيها إن هناك «مؤشرات قوية» على أن إيران لعبت دوراً في حادثة فيرفورد، مع تأكيده أن التحقيق البريطاني لا يزال مستمراً ومعقداً.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت خمسة بريطانيين قرب القاعدة بعد رصد مركبات مشبوهة، قبل الإفراج عنهم بكفالة. وقالت شرطة مكافحة الإرهاب لاحقاً إنها لم تعثر على متفجرات داخل المركبات، لكنها عثرت على كمية من البنزين، مؤكدة استمرار التحقيق.

وترفض طهران أي ضلوع لها في الحادثة، فيما لم تعلن السلطات البريطانية حتى الآن تفاصيل الأدلة التي تستند إليها في اتهامها لإيران.